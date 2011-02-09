Анонс на 9 лютого

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням прем`єр-міністра Миколи Азарова.

* Відбудеться засідання секції архітектурно-містобудівної ради.

* Круглий стіл на тему: «Нормативно-правова база інформаційної економіки та електронної комерції в Україні», який відбудеться в рамках програми МТП "Бізнес на підтримку інформаційного суспільства". Організатори - УНК МТП, Рада підприємців при КМУ Україні. Учасники: В. Щелкунов, президент УНКМТП (ICC України), Л. Козаченко, голова Ради підприємців при КМУ; Ю. Полунєєв, народний депутат України; Д. Балагура, начальник відділу кафедри безпеки інформаційних технологій Національного Університету радіоелектроніки м.Харків, П. Сидельов, голова Асоціації учасників електронного бізнесу України, Г. Виноградова, адвокат.

* Прес-конференція в.о. голови ДПА у Київській області Анатолія Петренка на тему: "Підсумки роботи за 2010 рік і січень 2011 органів податкової служби Київської області та перспективи виконання в цілому в 2011 році в умовах дії положень Податкового кодексу України".

* Прес-конференція на тему: «Огляд банківської системи України». Організатор - Форум провідних міжнародних фінансових установ. Учасники: Володимир Лавренчук, голова правління Райффайзен Банку Аваль, голова Ради директорів Форуму провідних міжнародних фінансових установ; Стівен Фішер, керуючий і корпоративний директор Сіti Bank Ukraine, член Ради директорів Форуму; Мар`ян Заблоцький, аналітик Ерсте Банку; Дмитро Сологуб, аналітик Райффайзен Банку Аваль.

* Відбудеться презентація міжнародного проекту "Посилені економічні та правові інструменти для збереження степового біорізноманіття, адаптації до зміни клімату та його пом`якшення (Степове біорізноманіття)". Проект здійснюється за фінансової підтримки ЄС в рамках програми "Тематична програма охорони навколишнього природного середовища та стабільного управління природними ресурсами включаючи енергію". В Україні впроваджувати проект буде ВГО "Українське товариство охорони птахів" спільно з Інститутом розвитку територіальних громад (Україна), Одеської обласної дорадчої сільськогосподарської службою «Центр розвитку та правової підтримки села» (Україна); Mott MacDonald (Нідерланди) і European Centre for Nature Conservation (Нідерланди).

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Підприємці знайшли 30 мільярдів гривень до державного бюджету України. Чи потрібні влади гроші? ». Учасники: голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва В`ячеслав Рой, член Ради підприємців при Верховній Ради України Юрій Єременко, координатор Центрального штабу порятунку українського підприємництва Віталій Дюкарєв, голова Київської організації Всеукраїнської професійної спілки «Столиця - Регіони» Святослав Швецов. Запрошені: представники Міністерства фінансів України, ДПА України, МВС України, КМДА (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (097) 827-19-38. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: "Старт туристичного сезону - 2011: куди поїдуть українці?". Учасники: в.о. голови Держслужби туризму і курортів Сергій Сьомкін, голова ВСГО "Рада з питань туризму і курортів" Євген Самарцев, головний редактор журналів "Міжнародний туризм" і Welcome to Ukraine Олександр Горобець, ген.директор компанії "Прем`єр Експо", організатор Міжнародної виставки UITT 2011 "Україна - подорожі та туризм" Анатолій Сушон, ген.директор компанії" Автоекспо ", організатор Міжнародного турсалону" Україна "Олександр Гаращенко, віце-президент авіакомпанії МАУ Сергій Фоменко.

* Прес-конференція на тему: "Вето на містобудівний закон - наскільки враховані вимоги громадськості, та чи не обдурили чиновники Президента?". 3 лютого Президент Віктор Янукович ветував закон про містобудування та вніс до закону поправки. Учасники: представники ініціативи "Збережи старий Київ", представники творчої інтелігенції, Національної Екологічної Ліги, представники українського товариства охорони пам`яток історії та культури, археологи. До дискусії запрошено заступника голови Адміністрації Президента України Ганну Герман.

* Прес-конференція на тему: «Чи приживеться в Україні вітроенергетика?». Учасники: колишній представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський, голова правління альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик та експерт з енергетичних питань Національного екологічного центру України Дмитро Хмара.

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