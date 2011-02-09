Курс НБУ на 09.02.11

Офіційний курс НБУ на 09.02.11 100 доларів США - 794.5000 (8 лютого-794.5000)100 євро - 1083.3007 (8 лютого - 1076.7859)10 рублів - 2.7158 (8 лютого - 2.7052)Облікові курси банківських металів на 09.02.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-107575.30 (8 лютого-107019.15) 961 XAG 10 Срібло-2337.42 (8 лютого-2320.73) 962XPT10Платина-147220.85(8 лютого-146346.90)964XPD10Паладій-65784.60 (8 лютого-64990.10)

Офіційний курс НБУ на 09.02.11 100 доларів США - 794.5000 (8 лютого-794.5000) 100 євро - 1083.3007 (8 лютого - 1076.7859) 10 рублів - 2.7158 (8 лютого - 2.7052) Облікові курси банківських металів на 09.02.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-107575.30 (8 лютого-107019.15) 961 XAG 10 Срібло-2337.42 (8 лютого-2320.73) 962XPT10Платина-147220.85(8 лютого-146346.90) 964XPD10Паладій-65784.60 (8 лютого-64990.10)

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