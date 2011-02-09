США прийняли нову військову стратегію

Сполучені Штати Америки прийняли нову військову стратегію.

Як передає Радіо «Свобода», цей документ оновлений уперше за сім років і обнародуваний у Вашингтоні.

У стратегії підкреслюється, що США прагнутимуть до зміцнення глобальної безпеки шляхом військового партнерства з провідними світовими державами та активнішого використання зусиль дипломатії і неурядових організацій для боротьби з потенційними погрозами.

Важливу роль у стратегії, як і раніше, відіграватиме боротьба з тероризмом.

Особлива увага в новій стратегії приділяється військовій співпраці з Китаєм та іншими країнами Азіатсько-тихоокеанського регіону.

У документі також йдеться про прагнення розвивати співпрацю з Росією, зокрема в сферах протиракетної оборони і нерозповсюдження ядерної зброї.