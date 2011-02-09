Дітям-олімпійцям з дитбудинку потрібні кошти на купівлю лиж та лижних костюмів

Дітям-олімпійцям з дитячого будинку в смт Гришківці потрібна фінансова допомога для купівлі лиж, лижних костюмів і оплати дороги, щоби взяти участь в спеціалізованій олімпіаді в Норвегії в квітні ц.р. Публікуємо лист адміністрації дитбудинку:

Шановні спонсори!

До Вас звертаються по допомогу адміністрація і вихованці Бердичівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт, яка знаходиться в смт. Гришківці Бердичівського р-ну Житомирської області.

Завдяки Вашій чуйності діти-сироти змогли додатково отримати одяг, взуття, іграшки, спортінвентар, комп`ютери б/у, навчальну програму з логопедії і т.д. І найголовніше - багато приємних хвилин спілкування!

Багато наших вихованців, незважаючи на діагноз "легка розумова відсталість", добре малюють, гарно співають і танцюють, мають хороші спортивні результати. Ось і зараз 4 учнів запрошені взяти участь у лижних гонках на спеціальній олімпіаді в Норвегії, яка відбудеться з 8 по 10 квітня 2011 року.

Для цього потрібні значні кошти як на дорогу, так і на лижні костюми та бігові лижі.

Ось деякі дані наших спортсменів, можливо, майбутніх переможців олімпіади:

Булуй Наталія зріст 170 см, вага 65 кг, взуття 39 розм.

Бєляєва Дарина зріст 150 см, вага 55 кг, взуття 37 розм.

Ворона Олександр зріст 165 см, вага 70 кг, взуття 41 розм.

Тихончук Олександр зріст 180 см, вага 70 кг, взуття 42 розм.

Будемо раді будь-якої Вашій допомозі!! Ми дуже сподіваємося на Вашу підтримку і подальшу співпрацю!

Від імені вихованців директор школи-інтернату В.О.Гнатюк