Мінагропрод пропонує звільнити заст. голів ОДА з питань АПК в Київській і Чернівецькій областях

Міністерство аграрної політики і продовольства України звернулося до Кабінету міністрів з приводу звільнення заступників голів обласних держадміністрацій з питань агропромислового комплексу в Київській і Чернівецькій областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що йдеться про розгляд питання доцільності перебування на посадах двох заступників голів ОДА з питань АПК – в Київській і Чернівецькій областях.

За словами міністра, відповідне рішення прийняла колегія міністерства десь півтора тижні тому. «Заслуховували заступників голів адміністрацій з питань АПК і начальників сільгоспуправлінь. Ми звернулися в Кабмін з питанням розглянути питання звільнення двох заступників голів Київської і Чернівецької областей і оголосити догани начальникам сільгоспуправлінь», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

За словами міністра, відповідна рекомендація винесена у зв`язку з незадовільною ціновою політикою щодо продуктів харчування в цих регіонах. Зокрема, міністр відзначив відсутність співпраці голів адміністрацій і мерів щодо ціноутворення на продукти.

М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що Мінагропрод має намір звернутися до мерів міст з тим, щоб ті розробили баланс продуктів харчування, необхідний місту. «Сільгоспвиробники готові вирощувати і виробляти все, але ми повинні розуміти, хто буде споживачем», - зазначив міністр.