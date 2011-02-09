Турпотік до Ізраїлю зросте на 15-20% – заступник голови Держслужби туризму і курортів

Зростання туристичного потоку з України в Ізраїль у зв`язку зі скасуванням віз для українських туристів може скласти 15-20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції в Києві заступник голови Держслужби туризму і курортів Дмитро ЗАРУБА.

«На 15-20% має зрости туристичний потік до Ізраїлю», – вважає він.

При цьому Д.ЗАРУБА додав, що решта всіх прогнозів може залежати тільки від самих туристів і економічного добробуту в державі, оскільки Ізраїль не є дешевим варіантом відпочинку, враховуючи вартість авіаквитків тощо.

Як повідомляв УНІАН, з 9 лютого 2011 року набуває чинності підписана 21 липня 2010 року угода про безвізовий режим між Україною та Ізраїлем.

Відтепер громадяни України та Ізраїлю зможуть відвідувати країну без віз на період, що не перевищує 90 днів, впродовж 180 днів.

Ізраїльська влада розраховує, що такий крок збільшить у 2011 році кількість українських туристів на 40%, до 140 тисяч чоловік, і принесе в економіку близько 100 млн. дол.