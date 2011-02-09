Міський суд Праги виніс ухвалу про неприпустимість екстрадиції Данилишина

Сьогодні міський суд Праги виніс ухвалу про неприпустимість екстрадиції в Україну колишнього міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА, повідомляє Радіо «Свобода».

Рішенням суду підтверджено, що статус політичного біженця, наданий Б.ДАНИЛИШИНУ Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки 13 січня цього року, не може бути скасований. Це Радіо “Свобода” підтвердила адвокат екс-міністра Маріна МАХІТКОВА.

«Видача пана Богдана ДАНИЛИШИНА в Україну для проведення карного слідства є неприпустимою. Підставою є положення чеського Карного кодексу: якщо конкретній особі надали притулок або міжнародний захист, то заборонено видавати її для проведення карного слідства на території іноземної держави», – заявила М.МАХІТКОВА.

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр економіки Б.ДАНИЛИШИН, якого Україна 18 серпня 2010 року оголосила в розшук по лінії Інтерполу, був затриманий працівниками празької поліції в столиці Чехії 18 жовтня 2010 року, і відтоді знаходився у в`язниці Праги. Наприкінці листопада 2010 року Б.ДАНИЛИШИН попросив у Чехії політичний притулок. 14 січня 2011 року Б.ДАНИЛИШИНА звільнили з-під варти за рішенням міського суду столиці Чехії.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “звинувачується у здійсненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 "зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України”, пов`язаного з проведенням держзакупівель. Результатом дій Б.ДАНИЛИШИНА, повідомляли в жовтні в МВС, стало неефективне і надмірне витрачання державних коштів, що, у свою чергу, завдало збитку державі в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 млн. грн.

Генеральна прокуратура України наполягає на екстрадиції екс-міністра.