У Севастополі на 10 лютого оголошено штормове попередження

Севастопольське управління МНС оголосило в місті штормове попередження на четвер, 10 лютого, у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Вранці та вдень можливий дощ, що переходитиме в сніг. При цьому швидкість північного вітру буде до 20 метрів за секунду.

У п`ятницю, 11 лютого, в Севастополі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, північно-західний вітер 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

МНС Севастополя радить водіям бути обережними за кермом автомобілів, по можливості обмежити кількість виїздів і відмовитися від дальніх поїздок. Рятувальники також просять власників машин не залишати автомобілі під деревами і рекламними конструкціями.

«Городянам краще якомога рідше виходити на вулицю», - говориться в повідомленні.