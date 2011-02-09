Головне на 9 лютого

Фінанси

Мінфін залучив до бюджету 858 млн. грн. від продажу ОВДП

Міністерство фінансів України на вчорашньому аукціоні залучило від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 857,95 млн. грн. Про це повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, від реалізації облігацій з терміном погашення 10 серпня 2011 року (строк обігу 182 дні) і дохідністю 6,75% річних до бюджету вдалося залучити 120,96 млн. грн.; 26 жовтня 2011 року (259 днів) і дохідністю 8% - 359,59 млн. грн., 12 грудня 2011 року (672) і дохідністю 10% - 156,97 млн. грн., 29 січня 2014 року (1 085 днів) і дохідністю 11% - 220,44 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Державним бюджетом, у 2011 році уряд планує випустити ОВДП на суму 48,59 млрд. грн. без урахування їх випуску за програмами капіталізації НАК «Нафтогаз України», націоналізованих банків і фінансування Аграрного фонду.

За підсумками розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики до Державного бюджету України в 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Всього у 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України», банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.

У 2010 році обсяг операцій з придбання ОВДП в портфелі Нацбанку склав 27,6 млрд. грн. (у грудні – майже 1 млрд. грн.), з їх продажу – 7,4 млрд. грн. (у грудні – 2,1 млрд. грн.).

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Заборгованість фізичних осіб по іпотеці скоротилася на 17% – до 111 млрд. грн.

Заборгованість фізичних осіб по іпотечних кредитах у 2010 році скоротилася на 17%, порівняно з 2009 роком – до 110,73 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, заборгованість населення (в еквіваленті) по іпотеці, виданій у доларах США, скоротилася на 1,69% – до 69,05 млрд. грн., у гривнях – на 15,4%, до 9,84 млрд. грн., у євро – на 29,6%, до 1,09 млрд. грн.

Найбільший обсяг іпотеки виданий терміном більш як 10 років – 60,51 млрд. грн., від 5 до 10 років – 14,96 млрд. грн., від 1 до 5 років – 4,2 млрд. грн., до одного року – 2,29 млрд. грн.

За даними Нацбанку, сумарна заборгованість за всіма кредитами, виданими домашнім господарствам, у 2010 році скоротилася на 13,1% – до 209,54 млрд. грн.

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Кабмін виділив 15 млн. грн. на ліквідацію наслідків стихійного лиха на Закарпатті

Кабінет Міністрів України виділив Закарпатській обласній державній адміністрації 15 млн. грн. для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 7-9 грудня 2010 року на території Закарпатської області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження уряд прийняв на засіданні 9 грудня.

Кошти виділені з резервного фонду державного бюджету.

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ПЕК

Азаров: ринок нафтопродуктів стабілізують шляхом збільшення обсягів переробки нафти

Ринок нафтопродуктів України буде стабілізовано шляхом збільшення цього року обсягів переробки нафти до 14 млн. тонн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час засідання Кабінету міністрів.

«Міненерговугілля разом з вітчизняними нафтопереробниками розробили план заходів щодо стабілізації на ринку нафтопродуктів шляхом збільшення переробки нафти до 14 млн. тонн вже цього року. А також буде подальше збільшення випуску нафтопродуктів за рахунок модернізації українських НПЗ», - повідомив М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що скасування мита на імпорт нафтопродуктів призвело до монополізації з боку імпортерів, частка яких на ринку досягла 60%, що у свою чергу дозволило їм ввести “ціновий диктат” і збільшити вартість пального практично до європейського рівня.

«Така ситуація недопустима», - сказав прем`єр і повідомив, що уряд проводить послідовну політику модернізації вітчизняної нафтопереробної галузі, зокрема, шляхом захисту внутрішнього ринку від надмірних обсягів імпорту.

Він відзначив, що на сьогоднішній день проводиться антидемпінгове розслідування щодо імпортерів нафтопродуктів; на завершальній стадії перебуває розслідування Антимонопольного комітету з приводу цінової змови деяких операторів внутрішнього ринку нафтопродуктів. «Якщо буде доведено наявність монопольної змови, відносно нафтотрейдерів можуть бути застосовані відповідні санкції», - наголосив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році українські НПЗ переробили 11 млн. 96,6 тис. тонн нафтової сировини, що на 3,6% менше, ніж у 2009 році, коли було перероблено 11 млн. 507,7 тис. тонн.

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Суд припинив провадження у справі про банкрутство “Енергоатому”

Господарський суд Києва припинив провадження у справі про банкрутство НАЕК “Енергоатом”.

Про це УНІАН повідомило джерело в суді, відзначивши, що відповідну ухвалу винесено сьогодні.

За словами співбесідника агентства, провадження у справі про банкрутство закрито на підставі ст. 40 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом» у зв`язку з виконанням відповідачем своїх зобов`язань перед ініціюючим кредитором – «Укртатнафтою».

Разом з тим, співбесідникові агентства важко уточнити суму позовних вимог до НАЕК, пред`явлених позивачем - ПАТ “Укртатнафта”.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва в січні ц.р. порушив справу про банкрутство національного оператора АЕС НАЕК «Енергоатом» за позовом ПАТ «Укртатнафта».

В ухвалі від 14 січня у справі № 49/15 не вказано позовні вимоги «Укртатнафти», на підставі яких суд ухвалив рішення про порушення справи про банкрутство.

Ухвалою було введено мораторій на розпорядження майном НАЕК, а також виконання компанією своїх фінансових зобов`язань. При цьому, згідно із документом, мораторій введено на весь час провадження справи про банкрутство.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва більш як 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

НАЕК у січні-вересні 2010 року збільшила чистий прибуток в 5,96 разу, або на 920,955 млн. грн., порівняно з аналогічним періодом 2009 р. - до 1 млрд. 106,458 млн. грн.

ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) створене в 1994 році і є найбільшим в Україні нафтопереробним підприємством.

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Розгляд питання про мирову угоду з Vanco Prykerchenska відкладено

Кабінет міністрів України відклав розгляд питання про затвердження мирової угоди з компанією Vanco Prykerchenska Ltd. щодо розробки шельфу Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

Він відзначив, що причиною є те, що сторони продовжують узгоджувати позиції документа.

Як повідомляв УНІАН, за словами першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, мирову угоду з питання розробки шельфу Чорного моря між Україною і компанією Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) планується підписати в лютому цього року.

Кабінет міністрів України запропонував компанії Vanco Prуckerchenska укласти мирову угоду за тяжбою, пов`язаною з розірванням урядом України договору про розподіл продукції.

Довідка УНІАН. У 2006 році компанія Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

До теперішнього часу в Україні було укладено лише одну угоду про розподіл продукції.

У липні 2010 року держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska припинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору щодо Угоди про розподіл продукції.

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«Нафтогаз України» оголосив тендер на проведення аудиту фінзвітности за 2010 рік

НАК «Нафтогаз України» оголосила тендер на проведення аудиту фінансової звітності компанії за 2010 рік, складеної за міжнародними стандартами.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, учасники конкурсу мають надати заставу у розмірі 250 тис. грн.

Компанія також оголосила про проведення тендеру на аудит показників касового дефіциту, рух грошей компанії для квартального надання інформації представництву Міжнародного валютного фонду (МВФ). Від учасників цього тендеру потрібна застава у розмірі 13,2 тис. грн.

Заявки для участі в двох конкурсах приймаються до 10 березня 2011 р.

Крім того, «Нафтогаз України» також запитав цінові пропозиції на надання послуг експертної оцінки цінних паперів, які приймаються до 24 лютого ц.р.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видоьутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Соцполітика

Азаров заявляє про підвищення протягом 2011 року стипендій Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про підвищення протягом 2011 року стипендій для студентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України.

Він повідомив, що зараз відбувається процес підвищення стипендій учням професійно-технічних училищ і студентам вищих навчальних закладів, зокрема учням ПТУ стипендія буде підвищена до 280 грн., а за рік надбавка до стипендії становитиме 300 грн.

«Тобто виходить така собі тринадцята стипендія з аналогією з тринадцятою зарплатою. Підвищення відбувається для всіх студентів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зауважив, що для студентів вишів І та ІІ рівнів акредитації стипендія підвищиться до 560 грн. і за рік становитиме додатково близько 600 грн. Для студентів вишів ІІІ та ІV рівнів акредитації стипендія підвищиться до 742 грн., а надбавка за рік - близько 800 грн.

Крім того, за словами прем’єр-міністра, зросте стипендія для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, для учнів ПТУ цієї категорії стипендія підвищиться до 766 грн., а для студентів вишів - до 1450 грн.

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Промисловість

Клюєв розробить програму імпортозаміщення товарів виробничого призначення

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністру – міністру економічного розвитку і торгівлі Андрію КЛЮЄВУ розробити програму імпортозаміщення товарів виробничого призначення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, таке доручення він дав сьогодні під час засідання Кабінету міністрів у відповідь на внесену на розгляд уряду пропозицію купити імпортну нескладну поліграфічну техніку.

«Для різання металу машини ми можемо виготовити, а для різання паперу – ні? Це безглуздя», – заявив М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр зазначив, що він категорично проти того, щоб ресурси державного бюджету «віддавати на сторону» у випадках, коли достатньо швидко можна налагодити власне виробництво обладнання.

У прес-службі уряду зазначають, що останнім часом на розгляд Кабміну вносилося кілька пропозицій про закупівлю техніки за кордоном: від комплектуючих для авіаційної техніки до прохідницьких щитів для будівництва метро, і завжди прем`єр-міністр підкреслював, що в тих випадках, коли виробництво можна налагодити в Україні, необхідно виділяти кошти саме на це, а не на купівлю імпортної техніки.

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В Україні об`єми виробництва основних видів металопродукції зросли на 3-10%

В Україні в січні 2011 року об`єми виробництва основних видів металопродукції зросли на 3-10%, в порівнянні з січнем 2010 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор об`єднання «Металлургпром» Василь ХАРАХУЛАХ сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК.

За його словами, за вказаний період метпідприємства виплавили 2,411 млн. тонн чавуну, що на 3% більше показника за січень 2010 року. Виробництво сталі збільшилося на 5% – до 2,864 млн. тонн, виробництво загального прокату – на 10%, до 2,777 млн. тонн.

Об`єми виробництва металовиробів (метизів) склали 18 тис. тонн, що на 10% більше показника за січень минулого року.

«У лютому загалом по галузі зберігаються тенденції виробництва, аналогічні січню», – відзначив В. ХАРАХУЛАХ.

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Наглядова рада Херсонського ХБК припинила виробництво на підприємстві до 1 квітня

Наглядова раду ВАТ “Херсонський бавовняний комбінат” вирішила припинити виробництво на підприємстві до 1 квітня цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ), таке рішення Наглядова рада ХБК припинила 3 лютого 2011 року.

Також вона прийняла рішення про нарахування працівникам 2/3 заробітної плати.

Як повідомили в прес-службі ФДМУ з посиланням на представників Наглядової ради, причиною такого рішення є підвищення цін на імпортну сировину втричі, процедура банкрутства підприємства і судові спори щодо його повернення в держвласність.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна раніше заявив про те, що відсудив назад у державну власність контрольний пакет акцій ВАТ “Херсонський бавовняний комбінат”. Зокрема, за участю прокуратури Волинської області Господарський суд Волинської області 20 січня 2011 року задовольнив позов ФДМУ. Рішенням суду, у зв`язку з невиконанням договірних зобов`язань, розірваний, укладений між ПАТ “Волинський шовковий комбінат” і ТєОВ “Регістар” договір купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат", що становить понад 51% його статутного фонду.

Довідка УНІАН. Херсонський бавовняний комбінат збудований у 1954 році і був найбільшим виробником бавовняних тканин в Європі.

У травні 2009 року Херсонський господарський суд порушив справу про банкрутство ВАТ «ХБК». Банкрутство ініціювали кредитори - ТОВ «Прем`єр-Стиль» (м. Луцьк), пізніше його правонаступник - ТОВ "Тексконсалтинг Груп", Херсонський філіал АКБ «Укрсоцбанк» і 78 працівників комбінату.

Керівництво ВАТ "ХБК" намагалося оскаржити рішення про порушення справи про банкрутство, але безуспішно. У червні 2010 року Вищий господарський суд, розглянувши чергову касацію ВАТ «ХБК», направив вказану справу на розгляд до місцевого суду.

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Агро

Уряд підписав з виробниками меморандум про стабілізацію цін

Уряд України підписав з виробниками цукру, соняшникової олії і гречки Меморандум про стабілізацію цін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

За його словами, меморандум з виробниками цукру і соняшникової олії дав позитивні результати. «Як результат, маємо певне позитивне зрушення», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що меморандум з виробниками гречки був підписаний 8 лютого.

Прем`єр підкреслив, що, згідно з меморандумом, ціни на гречку мають бути зафіксовані на прийнятному рівні.

Як повідомляв УНІАН, у січні Антимонопольний комітет України порушив справу стосовно ДП з ІІ «Сантрейд» (ТМ «Олейна»), ТОВ «Кернел-трейд» (ТМ «Щедрий дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» й ін.) і ЗАТ «Пологовський олійно-екстракційний завод» (ТМ «Славія») за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку соняшникової олії.

За даними Держцінінспекції, з початку 2010/2011 маркетингового року роздрібні ціни на вказану продукцію зросли, у середньому, на 16,17%: з 10,88 грн./літр до 12,64 грн./літр, у деяких регіонах країни вартість олії зросла до 16 грн./літр. Отже, загальне зростання цін на олію за цей період становило 47%.

5 лютого ц.р. УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на першого заступника міністра Миколу БЕЗУГЛОГО, що роздрібна ціна на гречану крупу на продовольчому ринку стабілізована, і не перевищуватиме 14 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що на 27 січня 2011 р. у торгових мережах Києва вартість кілограма фасованої гречки коливалася від 18 грн. (як правило, продукція "власних торгових марок") до 23-26 грн. у виробників гречаної крупи.

На 20 січня вартість 1 кг фасованої гречки коливалася від 18 до 20 грн., 1 кг вагової - 15,50 - 16 грн.

У грудні 2010 року 1 кг фасованої гречки коштував близько 13 грн., вагової - 10-11 грн.

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Азаров доручив до 1 листопада зняти ввізне мито з гречаної крупи

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив до 1 листопада 2011 р. звільнити від ввізного мита гречану крупу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

“Є доручення прем`єра до 1 листопада звільнити від ввізного мита і ПДВ гречану крупу”, - сказав він.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, таким чином, вдасться вийти на цінову політику відносно гречаної крупи “в діапазоні 13-14 грн.”.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр аграрної політики і продовольства України М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що уряд веде переговори з Китаєм щодо імпорту в Україну 15-20 тис. тонн гречаної крупи з Китаю.

Кабмін постановою №1102 від 29 листопада 2010 р. вніс зміни до переліку об`єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання в 2010-2011 рр. Згідно з документом, з 1 січня по 30 червня 2011 року гречка внесена до переліку об`єктів державного цінового регулювання.

Довідка УНІАН. Останніми роками виробництво гречки в Україні постійно скорочувалося: виробництво гречки урожаю 2009 року становило 188,6 тис. тонн; урожаю 2008 року – 241 тис. тонн; урожаю 2007 року – 217,4 тис. тонн.

На 27 січня 2011 р. у торгових мережах Києва вартість кілограма фасованої гречки коливалася від 18 грн. (як правило, продукція "власних торгових марок") до 23-26 грн. у виробників гречаної крупи.

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Присяжнюк: Уряд з`ясовує питання про розбіжність даних про ціни на продукти харчування

Уряд України з`ясовує питання про розбіжність даних Державного комітету статистики і Державної інспекції з контролю за цінами в цінах на продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ця претензія є, вона розглядалася в понеділок на нараді у прем`єр-міністра», - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що Микола АЗАРОВ вимагає від Держкомстату і Держцінінспекції надавати правдиву інформацію під персональну відповідальність керівників цих служб.

«Для Кабінету міністрів, для споживача найголовніше і найважливіше одержувати правдиву статистику», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державного комітету статистики України, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в січні 2011 року до січня 2010 року зросли на 8,6% (у січні 2011 року до грудня 2010 року зросли на 1,3%), зокрема, на продукти харчування – на 8,5% (до грудня 2010 р. – на 1,3%), хліб і хлібопродукти – на 17,5% (1,8%), зокрема на хліб – на 11,2% (0,6%), макаронні вироби – на 11,2% (0,5%), кондитерські вироби з борошна – 11,2% (0,6%), м`ясо і м`ясопродукти – на 3,3% (знизилися на 0,1%), рибу і рибопродукти – на 3,5% (зросли 0,6%), молоко, сири і яйця – на 8% (знизилися на 0,2%), зокрема на молоко – на 11,7%, тверді сири і сир – на 14,1%, на яйця – знизилися на 17,8%, на олію, масло і жири – ціни зросли на 6,7% (зросли на 1%), зокрема на масло вершкове – на 16,3%, олію соняшникову – на 18,1%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 23,5%.

Ціни на фрукти в січні 2011 року до січня 2010 року зросли на 9,2% (у січні 2011 року до грудня 2010 року зросли на 2,9%). На овочі ціни зросли на 12,7% (до грудня 2010 року зросли на 6,6%), зокрема на картоплю – на 30,5% (5,6%). Ціни на цукор зросли на 7,7% (2,7%), кондитерські вироби цукристі – на 15,4% (0,7%), безалкогольні напої – на 5,7% (0,5%).

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КМДА встановила граничні рівні рентабельності і торгових надбавок на продукти

Київська міська державна адміністрація встановила граничні рівні рентабельності виробництва і торгових надбавок на основні продовольчі товари для недопущення необгрунтованого зростання цін на них. Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Повідомляється, що голова КМДА Олександр ПОПОВ підписав розпорядження «Про регулювання цін на основні продовольчі товари».

Документом встановлені граничні рівні рентабельності виробництва борошно пшеничного вищого, першого і другого сорту, борошна житнього обдирного – 8%, хліба вагою понад 0,5 кг з борошна пшеничного вищого сорту, виробів для діабетиків і т.д. – 12%.

На м`ясо птиці, варену ковбасу, молоко, сир, сметану, вершкове масло, соняшникову олію, яйця встановлені граничні торгові націнки у розмірі 10%, на борошно, макаронні вироби, крупи, цукор – 12%, на яловичину, свинину, хліб – 15% без урахування витрат на їх транспортування у міжміському сполученні.

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Присяжнюк: за два тижні уряд перегляне умови експорту зернових

За два тижні уряд України розгляне питання про можливість змін обсягів і умов квотування експорту зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що на сьогодні в регіонах проводиться аналіз залишків зерна. «Є доручення прем`єр-міністра - за два тижні, на базі аналізу залишків, внести пропозиції. Так і буде зроблено», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він зазначив, що на сьогодні зернотрейдери ще не використали квоти в обсязі близько 2,5 млн. тонн.

Разом з цим, М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що ситуація на світовому зерновому ринку погіршується у зв`язку з тим, що збільшується рівень захворювання зернових у Бразилії та Аргентині.

«На превеликий жаль, зараз захворюваність зернових у цих країнах почала прогресувати більше, ніж чекали, втричі швидше, і є прогноз зниження врожайності», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він підкреслив, що в Україні внутрішні ціни на кукурудзу, пшеницю продовольчу і фуражну за останній тиждень виросли на 400 гривень.

«Це свідчить про те, що є великий дефіцит зернової групи», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Довідка УНІАН. Постанова Кабінету міністрів України «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року», було прийняте 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом були встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлені в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти були введені терміном до 31 грудня 2010 року.

8 грудня 2010 р. Кабінет міністрів України продовжив режим квотування експорту зерна на один квартал, з 30 грудня 2010 р. по 31 березня 2011 р., і збільшив розмір квот на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшено на 500 тис. тонн – до 1 млн. тонн, кукурудзи – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

22 грудня 2010 року міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд на початку 2011 року розгляне можливість скорочення термінів квотування експорту зерна. Пізніше він відзначив, що це питання не розглядається у зв`язку з погіршенням ситуації на світових ринках продовольства.

26 січня 2011 року М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд України розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшениці і 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи.

7 лютого ц.р. керівник відділу у справах Росії і Євразії офісу торгового представника США Бетсі ХАФНЕР заявила, що Сполучені Штати Америки занепокоєні втручанням держави в роботу аграрного ринку України.

Вона підкреслила, що внаслідок втручання держави в Україні проходять непрозорі процедури квотування і експорту зерна, що приводить до погіршення інвестиційного клімату.

На думку Б.ХАФНЕР, аргументи України на користь квотування експорту зерна не переконливі.

Вона повідомила, що під час розмови представники українського уряду сказали, що уряд ще раз розгляне ситуацію щодо квотування зерна. При цьому Б.ХАФНЕР зазначила, що ситуація з квотуванням в Україні має вирішитися до червня, і якщо цього не станеться, то міжнародні трейдери будуть змушені відкликати свої контракти.

Транспорт/Зв`язок

Для чиновників АП та ДУС закупили автомобілі економ-класу

Для чиновників Адміністрації Президента України та Державного управління справами, які користуються службовим транспортом, закупили автомобілі економ-класу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у грудні 2010 року державною організацією «Автобаза Державного управління справами» були придбані легкові автомобілі Skoda.

“Вибір для закупівлі саме цієї марки автомобілів продиктований насамперед необхідністю максимально зменшити навантаження на бюджет, адже Skoda - машини економ-класу, що максимально відповідають критеріям відповідності ціни та якості, вартості технічного обслуговування тощо.

За умов, коли в державі, що поступово вибирається з кризи, кожна гривня – на особливому рахунку і має витрачатися лише на найнеобхідніше, цей крок є цілком закономірним. Таким, що загалом дозволить зекономити чималі кошти”, - пояснили у прес-службі.

Стосовно автомобілів вищого класу, що вивільнятимуться у результаті закупівлі та введення в експлуатацію вищезазначеної нової техніки, то вони використовуватимуться для обслуговування делегацій різного рівня. А після того як вичерпають свій ресурс, будуть списані у встановленому порядку, повідомили у прес-службі Президента, додавши, що реалізація цієї техніки на аукціонах чинним законодавством не передбачена.

У прес-службі глави держави також зазначили, що рішення про закупівлю нових автомобілів приймалося з урахуванням фізичного та морального старіння значної частини наявної техніки.

Крім того, технічне обслуговування автомобілів з пробігом у 300 тисяч і більше кілометрів є дуже витратним з точки зору економії бюджетних коштів.

“Таким чином, чиновники Адміністрації Президента та Державного управління справами, які користуються службовим транспортом, тепер будуть їздити на автомобілях економ-класу. Чиновники мають право користуватися в службових цілях і власним автотранспортом”, - наголосили у прес-службі.

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Мінінфраструктури залучить додатковий річковий флот для перевезення гостей Євро-2012

Міністерство інфраструктури України розраховує залучити додатковий річковий флот для перевезення гостей Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, для перевезення туристів по Дніпру буде залучено додатковий пасажирський флот вітчизняних та іноземних перевізників. Одними з пріоритетних маршрутів визначено Київ – Тарасова гора (Канів), а також відновлення пасажирського судноплавства по Десні до Чернігова. Відповідне рішення ухвалене керівництвом Держслужби морського і річкового транспорту (Укрморрічфлоту).

Згідно з повідомленням, «Укрморрічфлот» вже складає перелік суден на державних підприємствах, які можуть бути використані для пасажирських перевезень по Дніпру. Одним з перших для перевезення пасажирів буде залучено судно «Кримська стріла», що перебуває на балансі Ялтинського порту.

Як повідомляв УНІАН, до 2012 року також планується відновити роботу пасажирських причалів і пристаней у Києві, Каневі, Черкасах, Кременчуці, Дніпропетровську, Запоріжжі та Херсоні.

Крім того, під час проведення Євро-2012 планується ввести знижки на послуги круїзним суднам у річкових портах. У рамках підготовки до Євро-2012 заплановано також скасувати одноразові тимчасові дозволи на прохід по Дніпру для іноземних суден, що дозволить туристам безперешкодно здійснювати прохід по річці до самої столиці.

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Залізниці України збільшили вантажоперевезення на 18%

За оперативними даними, за січень 2011 року залізничним транспортом України було перевезено 35 млн. тонн вантажів, що майже на 18% більше, ніж у січні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України з посиланням на заступника міністра Володимира КОРНІЄНКА.

Зокрема, за вказаний період залізницями перевезено 4,8 млн. тонн транзитних вантажів, зростання склало 20%, порівняно з аналогічним торішнім показником.

«Одержані цифри дуже позитивні. Зокрема, нам вдалося значно поліпшити ситуацію щодо транзиту. Сподіваюся, що надалі ми зможемо закріпити цей результат і вийти на достатньо успішні показники за перший квартал цього року», – зазначив він.

Нагадаємо, перевезення вантажів залізницями України в 2010 році зросли на 10,5%, порівняно з 2009 роком – до 432,5 млн. тонн, зокрема відправлення вантажів – на 11,1%.

УНІАН