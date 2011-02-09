Курс НБУ на 10.02.11

Офіційний курс НБУ на 10.02.11 100 USD США – 794.3000 (на 9 лютого – 794.5000)100 EUR – 1083.9812 (на 9 лютого – 1083.3007)10 RUR – 2.7108 (на 9 лютого – 2.7158)Облікові курси банківських металів на 10.02.11 за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10Золото–108223.38(на 9 лютого–107575.30)961 XAG 10Срібло–2400.37(на 9 лютого–2337.42)962 XPT 10Платина–147978.09 (на 9 лютого–147220.85)964 XPD 10Паладій–66403.48(на 9 лютого–65784.60)

Офіційний курс НБУ на 10.02.11 100 USD США – 794.3000 (на 9 лютого – 794.5000) 100 EUR – 1083.9812 (на 9 лютого – 1083.3007) 10 RUR – 2.7108 (на 9 лютого – 2.7158) Облікові курси банківських металів на 10.02.11 за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 108223.38 (на 9 лютого – 107575.30) 961 XAG 10 Срібло – 2400.37 (на 9 лютого – 2337.42) 962 XPT 10 Платина – 147978.09 (на 9 лютого – 147220.85) 964 XPD 10 Паладій – 66403.48 (на 9 лютого – 65784.60)

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