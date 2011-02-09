Анонс на 10 лютого

*Президент України Віктор Янукович знаходитиметься з робочою поїздкою в Херсонській області. Передбачається, що під час візиту голова держави візьме участь в закладці нового доку для болгарського замовника на державному заводі “Паллада", а також відвідає Херсонський державний морський інститут.

* Відбудеться відкриття VII сесії Київради VI скликання

* Відбудеться презентація «Шляху впровадження Служби фінансового омбудсмена в Україні». Організатори - аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ЕС/ПРООН і Ліга фінансового розвитку. Планується розглянути питання: про існуючі складові захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні і країнах ЄС, про механізми альтернативного рішення суперечок між споживачами і фінансовими установами, а також про можливості впровадження відповідних механізмів в Україні.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Чи здатна сьогодні держава створити якісні господарсько-фінансові і правові умови для прогресивного розвитку села. Оцінка останніх кроків та ініціатив уряду в галузі АПК." Учасники: Аркадій Корнацький, експерт в галузі АПК і земельного права, Олександр Данилюк, керівник Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності.

* Круглий стіл за участю керівників переговорних груп від Європейської комісії і України з питань створення зони вільної торгівлі. Учасники: розділ Постійного представництва ЄС в Україні, Надзвичайний і Повноважний Посол Й.В.Хосе Мануєль Пінто Тейшера; заступник міністра економіки України, керівник переговорної групи від України Валерій П’ятницький і керівник підрозділу Генерального департаменту з питань торгівлі ЄК, керівник переговорної групи від ЄК зі створення зони вільної торгівлі Філіп Куїссон.

* Відбудеться презентація Програми Конкурсу на кращий проект впорядкування центральної частини міста Києва до Євро-2012 і на перспективу. Учасники: заступник міністра регіонального розвитку і будівництва України І.Соколов, головний архітектор м. Києва С.Целовальник, член президії КОНСАУ В.Зотов.

* Прес-конференція на тему: «Прогрес у будівництві терміналу «D» Державного міжнародного аеропорту «Бориспіль». Організатор - СП "Dogus-Alarko-YDA JV". У роботі візьме участь президент СП "Dogus-Alarko-YDA JV" Бурак Талу, який проінформує про графік завершення будівництва одного з основних об`єктів в рамках УЄФА до Євро-2012.

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