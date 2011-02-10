Черновецький розповів про подорожі по Європі та відставку

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ спростовує інформацію про те, що він нібито написав заяву про свою відставку.

Про це він заявив у інтерв’ю 5 каналу.

«Заяву про відставку я не писав. Повідомлення про це, яке пролунало від заступника голови Верховної Ради ТОМЕНКА, - це брехня, дрібна політична капость», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Нагадаємо, 4 лютого заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО із посиланням на інформацію, отриману від оточення міського голови Києва, заявив, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ написав заяву про відставку.

Також Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що підстав для порушення кримінальних справ проти нього немає.

«Підстав для відкриття кримінальних справ не існує... А всі заяви з приводу того, що я порушував закон, злочинець - це все політика», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, коментуючи на прохання ведучого інформацію про відкриття близько 40 кримінальних справ, пов`язаних із діяльністю мера Києва і членів його «молодої» команди.

Крім того, мер підкреслив: «Ні проти жодного члена моєї команди - це мої заступники - кримінальна справа не порушувалася».

На нагадування ведучого про затримання екс-начальника Головного управління охорони здоров`я КМДА Людмили КАЧУРОВОЇ Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів, що тут мова йде про чиновника міськадміністрації.

Разом з тим, він заявив про переслідування двох членів його блоку, прізвища яких він відмовився назвати, щоб не створювати їм зайвих проблем. «Думаю, мені вдасться захистити їх. Я розумію, що це теж політика. І розумію, що вона полягає в тому, щоб представити все, чим я займався, і чим займалися люди, які прийшли разом зі мною до Київради, що це погано, заслуговує на осуд з усіма наслідками, що випливають звідси», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він заявив, що зараз не має можливості впливати на правоохоронні органи, але постарається донести свою позицію «в тому числі, і вищим посадовим особам країни, показати їм, як ідуть справи, і що абсолютно неправильно, щоб у їх відношенні (членів його команди - УНІАН) якісь команди надходили».

Київський міський голова заявляє, що не просив політичного притулку за кордоном.

«Я дійсно був у Грузії. В Ізраїлі я не був, політичного притулку не просив », - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, коментуючи чутки в ЗМІ, пов`язані з його відсутністю в Україні.

За його словами, він живе у Києві, однак останнім часом багато подорожував, зокрема, по Європі. При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що витрачав на поїздки лише свої гроші.

Також він зазначив, що завжди був у курсі того, що відбувається у Києві, зокрема, контролював порядок денний у Київраді, підписував рішення, тобто, виконував свої обов`язки.

На запитання ведучого, чи не боїться він політичних переслідувань, мер Києва відповів: «Думаю, що немає жодного відомого політика, який би не боявся, не очікував якихось політичних переслідувань».

«Ще більше я боюся за своїх дітей, онуків. Хочу, щоб вони жили в Україні і не мали через мене жодних проблем», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.