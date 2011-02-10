ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 10 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» подає матеріал «Черновецький висунув ультиматум Януковичу», в якому пише - мер Києва спростував повідомлення про свою відставку, однак дав зрозуміти, що може піти у відставку, якщо влада продовжить чинити тиск на нього, членів його сім`ї та притягати до відповідальності соратників...

http://delo.ua/ukraine/chernoveckij-vydvinul-ultimatu-151939/

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Також «Дело» публікує матеріал «НБУ назвав найбільші банки Україні», в якому пише - лідерство серед українських фінустанов за розміром активів продовжує утримувати ПриватБанк. Слідом за ним розташувалися два державні фінустанови - Укрексімбанк і Ощадбанк ...

http://delo.ua/finance/nbu-nazval-krupnejshie-banki-uk-151913/

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Видання «Коммерсант-Украина» у публікації «Населення буде нарікати на себе» пише - уряд вирішив врегулювати нарахування та стягнення пені з заборгованості споживачів за житлово-комунальні послуги. У Мінрегіонбуді вважають, що пеня в розмірі 0,1% повинна стягуватися вже з першого дня прострочення. У Партії регіонів не вважають, що закон необхідно приймати в екстреному порядку - він може бути схвалений у березні. За найближчий місяць парламентарії повинні узгодити категорії громадян, яких повністю звільнять від сплати пені...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1582344

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Також «Коммерсант-Украина» у публікації «Гречці, олії і цукру обмежили свободу» пише - Кабмін зайнявся ручним регулюванням цін на гречку, олію і цукор. Уряд оголосив про підписання угоди з виробниками цієї продукції про обмеження цін на неї на внутрішньому ринку. Експерти відзначають, що ці заходи приведуть до виходу з ринку частини компаній, при цьому зростання цін, швидше за все, стримати не вдасться...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1582336

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«Экономические известия» в публікації «Уряд розтягне підвищення тарифів» пишуть - для отримання чергового траншу кредиту stand by від Міжнародного валютного фонду українській владі необхідно ще раз різко підвищити тарифи на тепло та житлово-комунальні послуги для населення. Офіційний Київ наполягає на поетапному їх збільшенні...

http://state.eizvestia.com/full/pravitelstvo-rastyanet-rost-tarifov

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«Экономические известия» у публікації «Паливо тиснутимуть вниз» пишуть - прем`єр Микола Азаров продовжує готувати підгрунтя для введення мита на імпорт нафтопродуктів, щоб простимулювати роботу вітчизняних нафтопереробних заводів і посилити контроль держави на внутрішньому паливному ринку...

http://markets.eizvestia.com/full/toplivo-pridavyat-vniz

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Також «Экономические известия» в публікації «Банки вибрали для себе основний інструмент вкладень» пишуть - уряд провів черговий вдалий аукціон з продажу облігацій внутрішньої держпозики. Поки надлишкова банківська ліквідність перетікає саме в держпапери, і в найближчі півроку така ситуація буде зберігатися...

http://finance.eizvestia.com/full/banki-vybrali-dlya-sebya-osnovnoj-instrument-vlozhenij

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«Газета по-киевски» в публікації «Які бувають сайти, вартість і як їх розкрутити» подає результати власного дослідження даного питання...

http://mycityua.com/articles/kopilka/2011/02/10/044723.html

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Також «Газета по-киевски» в публікації «У віртуальну піраміду заманювали дешевими продуктами і «Ланосами» подає розповіді киян про колосальну афері віртуальної компанії «SWB», яка обманює вкладників по всій країні і за кордоном...

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/10/024323.html

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«Сегодня» у публікації «Названо автомобіль року в Україні» пише - абсолютним лідером продажів серед зареєстрованих в 2010 році став "Zaz" Lanos - 9460 автомобілів...

http://www.segodnya.ua/news/14221112.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «БЛИЗНЮКівський рецепт економії: пенсіонерам "уріжуть" квадратні метри?» пише - в гонці за економією держкоштів влада породжує безліч ідей. Наприклад, донецький губернатор придумав, як мінімізувати надання субсидій. Щоправда, багатьох факторів він не врахував...

http://economics.unian.net/rus/detail/77263

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Також сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Закон про ринок землі: держава націлилася на концентрацію» пише - Державне агентство земельних ресурсів розробило законопроект «Про ринок земель», і планує його прийняття ВР до квітня. Юристи називають документ «сирим» і вважають, що в такому вигляді парламент його не затвердить...

http://economics.unian.net/rus/detail/77315

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Головний заправляє» пише - нафтовим компаніям Росії загрожують чергові багатомільярдні штрафи за підвищення цін на паливо. Федеральна антимонопольна служба вже порушила справи проти «Роснафти», «Лукойлу» і «Газпром нафти», у групі ризику - ТНК-ВР, «Сургутнафтогаз» і «Башнефть»...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254765/glavnyj_zapravlyayuschij

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Видання «Известия» у публікації «Повна свобода техогляду» пише - 10 лютого комісія під головуванням першого віце-прем`єра Ігоря Шувалова розгляне поправки до другого читання законопроекту про техогляд транспортних засобів в Росії. Його передбачається передати від ГИБДД приватним компаніям...

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3151485/

(УНІАН)