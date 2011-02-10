Головне на 10 лютого

Енергетика

Питання про угоду з компанією Vanco Prykerchenska Ltd. урядом буде розглянуто найближчими днями.

Про це повідомив сьогодні журналістам на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він поінформував, що рішення щодо Vanco ухвалено, і воно не було розглянуто на вчорашньому засіданні Кабінету міністрів України у зв`язку з тим, що не були повністю підготовлені всі необхідні документи. «На уряді воно не розглядалося чисто з технічних причин. У нас на уряд виносяться ті документи, які повністю відпрацьовані, завізовані відповідно до вимог регламенту. Сам текст документа, особливо в такому випадку, має бути вивірений до кожної коми», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що «безглузді рішення, які приймав попередній уряд», призвели до втрати часу у вирішенні цього питання, до втрати Україною своєї репутації. «І зараз ті стогони, які лунають із приводу нібито віддачі шельфу – це просто політичні спекуляції», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що для реалізації проекту із видобутку нафти й газу на шельфі Чорного моря необхідні великі інвестиції. Й для цього складно знайти інвесторів. «У разі сприятливого вирішення ми матимемо свою нафту й свій газ», - підкреслив глава уряду.

Компанія Westinghouse Electric Company розпочала комерційні поставки ядерного палива в Україну в рамках контракту, підписаного з НАЕК «Енергоатом» у 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ.

Він підтвердив, що в Україну вже ввезена перша партія палива в обсязі 42 ТВЗ, які планується додатково завантажити в активну зону реактора енергоблоку № 3 Південно-Української АЕС.

Також, за його словами, в поточному році очікується поставка ще двох партій палива, кожна по 42 ТВЗ, які планується завантажити у реактори енергоблоку № 2 Південно-Української АЕС і № 5 Запорізької АЕС. При цьому, завантаження палива в енергоблок Запорізької АЕС відбудеться у 2012 році, що обумовлено графіком планово-попереджувальних ремонтів.

«У цьому році відбудеться два перевантаження. Це так технологічно виходить: ми прив’язані до наших ремонтних графіків», - сказав Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ, зазначивши при цьому, що в цілому співпраця з американськими партнерами розвивається успішно.

ВАТ «Газпром» залучило у компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) довгострокову позику на суму 550 млн. дол. США.

Про це сказано в консолідованій проміжній фінансовій звітності ВАТ «Газпром» за 9 місяців 2010 року, підготовленій відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, текст якої розміщено на сайті компанії.

Згідно з документом, позику було надано в листопаді 2010 року з процентною ставкою 3,5% і терміном погашення в 2012 році.

ВАТ «Газпром» планує нарощувати потужності ПСГ за кордоном до досягнення активної місткості не менше 5% річного об`єму експортних поставок у строк до 2030 року.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«Правління ВАТ «Газпром» визнало за доцільне нарощування потужностей ПСГ за кордоном до досягнення активної місткості не менше 5% річного об`єму експортних поставок у строк до 2030 року, при цьому віддаючи пріоритет створенню власних потужностей зберігання», - зазначається у повідомленні.

Профільним підрозділам компанії було доручено продовжити реалізацію відповідних інвестиційних проектів.

Також у довідкових матеріалах компанії повідомляється, що ц рамках стратегії із забезпечення надійності експортних поставок газу європейським споживачам в періоди підвищеного попиту і проведення ремонтних робіт на ГТС, а також з метою здійснення додаткового продажу газу з ПСГ, «Газпром» проводить роботу з розвитку системи підземного зберігання газу на території Європи.

У даному напрямі досягнуто такі результати: з 2006 по 2010 рр. потужності «Газпрому» зі зберігання газу в Європі зросли з 1,4 до 2,5 млрд. куб. м, а добова продуктивність – з 18,2 до 30 млн. куб. м.

На даний момент «Газпром» використовує потужності ПСГ в Австрії (перша черга ПСГ «Хайдах»), а також орендує їх у Великій Британії («Хамблі Гроув»), Німеччині («Реден» і потужності ПСГ компанії VNG), Франції (потужності компанії Vitol).

Вибір потенційних об`єктів для створення ПСГ здійснюється, виходячи з таких критеріїв: місце розташування об`єкту, його геолого-технічна придатність і економічна ефективність, а також отримання відповідних дозволів від європейських регулюючих органів.

Наголошується також, що зараз «Газпром» веде роботу з реалізації таких інвестиційних проектів:

- Друга черга ПСГ «Хайдах» (Австрія). До введення в експлуатацію другої черги сховища сукупний об`єм активного газу в ПСГ «Хайдах» становить 1,3 млрд. куб. м (після введення, наміченого на квітень ц.р., він досягне 2,8 млрд. куб. м). «Хайдах» забезпечує надійність експортних поставок російського газу у напрямі пункту Баумгартен, а також для споживачів Словенії, Хорватії, Угорщини, Австрії, Німеччини, Словаччини і Італії.

- ПСГ «Катарина» (Німеччина). Проект реалізується спільно з компанією VNG. При виході на проектну продуктивність активний об`єм сховища становитиме 629 млн. куб. м. ПХГ «Катарина» забезпечуватиме надійність поставок до Західної Європи в пунктах Мальнов, Вайдхауз, Gaspool, NCG, а також газопроводом «Північний потік».

- ПСГ «Банатський Двір» (Сербія). У жовтні 2009 року «Газпром» і «Сербіягаз» підписали Угоду про створення спільного підприємства ПСГ «Банатський Двір». СП було зареєстроване в лютому 2010 року. Частки у ньому розподілилися таким чином: «Газпром» - 51%, «Сербіягаз» - 49%. ПХГ «Банатський Двір» забезпечуватиме надійність експортних поставок російського газу до Угорщини, Сербії, Боснії і Герцеговини.

- ПСГ «Бергермеєр» (Нідерланди). ПСГ має стратегічне розташування, а також значні запаси активного газу, з яких «Газпром» одержить 1,9 млрд. куб. м об`єму зберігання. ПСГ «Бергермеєр» зможе забезпечувати безпечний режим роботи газопроводу «Північний потік» і надійність поставок газу.

Наголошується, що успішна реалізація цих проектів дозволить ВАТ «Газпром» значно наростити потужності зі зберігання в Європі і довести їх до 2015 року до 4,9 млрд. куб. м активного газу і 65,7 млн. куб. м добової продуктивності.

Окрім того, «Газпром» проводить техніко-економічну оцінку можливості участі у спільних проектах у сфері ПСГ на території Чехії, Франції, Румунії, Бельгії, Великої Британії, Словаччини, Туреччини, Греції та інших країн.

НАЕК «Енергоатом» сподівається найближчим часом врегулювати питання, пов`язані із залученням 1 млрд. дол. у Сбербанку Росії для виконання першочергових робіт з добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції президент «Енергоатому» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ.

За його словами, одними з головних умов надання кредиту, висунутих російською стороною, є врегулювання питання надання державних гарантій під позику, а також забезпечення співфінансування з українською стороною, що має знайти своє відображення у структурі тарифу компанії.

Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ повідомив, що на рівні Міністерства фінансів питання надання гарантій вже врегульовано, нагадавши при цьому, що на ці потреби у держбюджеті 2011 року закладено 8 млрд. грн.

Водночас президент «Енергоатому» повідомив, що питання інвестиційної складової в тарифі компанії для обслуговування кредиту обговорюватимуться на спеціальній нараді в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості у п`ятницю, 11 лютого, за участю регулятора – Національної комісії регулювання електроенергетики.

За словами Ю.НЕДАШКОВСЬКОГО, на обслуговування тарифу в 2011 році в тарифі компанії необхідно передбачити 311 млн. грн. При цьому, за розрахунками НАЕК, у разі ухвалення позитивного рішення відпускний тариф компанії зросте на 0,3 коп. за кВт/год (з 1 лютого тариф компанії становить 17,91 коп. за кВт/год), а рівень оптової ринкової ціни електроенергії в ринку підвищиться лише на 0,1 коп. за кВт/год.

«Нам потрібно на цей рік 311 млн. грн. Це та складова, яка потрібна у фінансовій моделі «Енергоатому» для обслуговування російського кредиту… Це в перерахунку на тариф «Енергоатому» приблизно підвищення на 0,3 коп. за кВт/год, а в перерахунку на ОРЦ це буде зростання на 0,1 коп.», – сказав він.

За словами Ю.НЕДАШКОВСЬКОГО, кредит планується залучити на 3 роки у вигляді відновлюваної кредитної лінії з умовою його погашення протягом наступних 6 років. Кредит планується спрямувати на фінансування розробки технічних проектів двох реакторних установок енергоблоків, їх виготовлення, а також на закупівлю іншого обладнання з тривалим циклом виготовлення.

Фінанси

Сьогодні у Харкові Наталія КОРОЛЕВСЬКА презентувала нову модель спрощеної системи оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат на прес-конференції в Харкові відзначила, що ухвалений у 2010 році Податковий кодекс створив ще більш несприятливі умови для ведення бізнесу в Україні.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, виходячи з ситуації, що склалася, Комітет ВРУ з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва спільно з Радою підприємців при Верховній Раді розробили нову концепцію, яка від сьогодні, починаючи з Харкова, обговорюватиметься в підприємницькому середовищі.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що, згідно з новою концепцією, зі спрощеної системи оподаткування виключаються деякі види діяльності, які юридичні особи найчастіше використовують для оптимізації витрат. Також пропонується дохід підприємства, яке може претендувати на спрощену систему, збільшити до 1,5 млн. грн. При цьому підприємствам надається право найму працівників і право віднесення до витрат витрати при роботі з юридичними особами.

Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що для детінізації спрощеної системи пропонується також градуювати річний дохід підприємства, співвідносивши з ним певний вид діяльності.

«Градація 200 тис. грн., 300 тис. грн. і до 1,5 млн. грн. У різні градації виведені різні види діяльності, різні права найму людей і різні умови ведення бізнесу», - пояснила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами депутата, представлена концепція впродовж найближчих двох тижнів обговорюватиметься у підприємницькому середовищі, а після цього, з урахуванням усіх поправок і пропозицій, «буде написаний на належному рівні обгрунтований законопроект».

Кількість збиткових банків в Україні в 2010 році, порівняно з 2009 роком, скоротилася в 1,8 разу – до 35 банків.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України

Сумарні збитки цих банків також скоротився більш ніж у 2 рази – до 17,227 млрд. грн.

За підсумками минулого року прибуткової була діяльність 140 банків, сумарний прибуток яких становив 4,2 млрд. грн., (більш як на 1 млрд. грн. більше, ніж у 2009 році).

Стартова ціна раніше виставленого на приватизацію 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» (10 млрд. 500 млн. грн.) є завищеною. Про це повідомив в інтерв`ю "Українській правді" голова правління ВАТ "Укртелеком" Георгій ДЗЕКОН.

За його словами, існує декілька чітких індикаторів оцінки вартості активу, серед яких основним є попит на акції. В зв`язку з цим Г.ДЗЕКОН зазначив, що ціна на акції "Укртелекому" сьогодні коливається в межах від 57-58 копійок за 1 шт. Виходячи з таких цифр, за його оцінкою, капіталізація компанії повинна становити 9-9,5 млрд. грн.

Водночас, як повідомили УНІАН в інвестиційній компанії "Проспект Інвестментс", реальний ціновий коридор торгівлі акціями "Укртелекому" за останні півроку становить 50-65 коп. за 1 шт.

Раніше голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО заявляв, що ФДМУ планує одержати від продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» 11-12 млрд. грн. На думку керуючого партнера фінансової компанії «Капітал Таймс» Еріка НАЙМАНА, дана ціна могла б бути і вище у випадку, якщо б Фонд держмайна серйозно підійшов до підготовки цього конкурсу.

Сільське господарство

Кабінет міністрів України доручив ряду голів обласних держадміністрацій притягнути до дисциплінарної відповідальності посадовців, які допустили зростання цін на продовольчі товари у 2010 році.

Відповідне розпорядження від 9 лютого № 90 розміщене на Урядовому порталі.

Згідно з документом, за підсумками розгляду на засіданні уряду 9 лютого питання щодо стабілізації цінової ситуації на продовольчому ринку і використання бюджетних коштів за програмами підтримки агропромислового комплексу у 2010 році головам Донецької, Київської та Чернівецької облдержадміністрацій доручено розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників голів ОДА Кіма БЕРЕСТОВОГО, Олександра ШЕВЧЕНКА і Франца ФЕДОРОВИЧА.

Крім того, головам Дніпропетровської, Одеської, Херсонської і Чернівецької облдержадміністрацій доручено розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності начальників Головних управлінь агропромислового розвитку ОДА Василя ПРИХОДЬКА, Івана ПАНЧИШИНА, Анатолія НОСИКА та Олега НАДТОЧІЯ.

Зазначеним губернаторам необхідно поінформувати до 15 лютого Кабінет міністрів про проведену роботу.

Головам Дніпропетровської, Донецької, Київської, Одеської, Херсонської та Чернівецької облдержадміністрацій неохідно звернути увагу на персональну відповідальність за стабілізацію цінової ситуації на продовольчому ринку і використання бюджетних коштів за програмами підтримки агропромислового комплексу у регіоні. Їх попереджено, що у разі невжиття відповідних заходів буде розглядатися питання щодо доцільності перебування на займаній посаді.

Гречка, що імпортується з Китаю, може бути поставлена в Україну до кінця березня цього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«Гречка з КНР може бути поставлена в Україну до кінця березня поточного року», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що для стабілізації ситуації на внутрішньому ринку гречки і гречаної крупи Аграрний фонд за підтримки Посольства України у КНР проводить переговори про поставки в Україну гречки в обсязі 20 тис. тонн. Аналогічна робота проводиться також в інших країнах – виробниках гречки, зокрема, в Нідерландах і Польщі.

Крім того, для сприяння імпорту даної сировини і здешевлення кінцевої продукції розроблені проекти законодавчих актів про скасування ввізного мита на гречку при ввезенні її на територію України і відшкодування ПДВ.

Також Міністерство аграрної політики і продовольства України і провідні підприємства-виробники гречаної крупи 8 лютого ц.р. уклали меморандум про реалізацію спільних заходів, за яким передбачається зафіксувати відпускну оптову ціну на гречану крупу на рівні не вище 12,6 грн./кг. Також місцеві органи влади провели інвентаризацію залишків гречки в регіонах.

«У цілому дані заходи дадуть можливість сформувати роздрібну ціну на гречану крупу на рівні 13,90-14,00 грн./кг. На даний час у більшості торгових мереж гречана крупа вже знизилася в ціні з майже 20 грн./кг до 13,90-13,99 грн./кг. При цьому, за даними оперативного моніторингу цін, впродовж останнього тижня відпускні оптові ціни в середньому по Україні знизилися з 12,15 до 10,82 грн./кг (на 11%)», – наголошується у повідомленні.

Україна у поточному році займає 3-е місце (16,7% світового ринку) за обсягами експорту ячменю, 4-е місце (6%) за експортом кукурудзи і 6-е (5,4%) – за обсягом експорту пшениці, незважаючи на вимушене через торішню посуху квотування експорту зерна.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України.

Як наголошується у повідомленні, у складних погодних умовах 2010 року аграріям України вдалося зібрати 39,2 млн. тонн зерна, з яких 16,8 млн. – пшениця, 11,9 млн. – кукурудза і 8,5 млн. тонн – ячмінь.

(УНІАН)