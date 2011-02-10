Анонс на 11 лютого

* Прес-конференція на тему: "Зерновий ринок України: проблеми та перспективи розвитку, проект Закону України 8053". Учасники: президент Української зернової асоціації Володимир Клименко; керуючий партнер, адвокат Адвокатського об`єднання "Волков і Партнери" Олексій Волков.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Спекуляції на продовольчому ринку України: поодинокі випадки чи система? Як з ними можна боротись?» На прес-конференції будуть розкриті механізми, що призводять до спекуляцій на ринку продовольства Учасники: Анатолій Матвієнко - член Комітету ВР з питань агарної політики та земельних відносин; Микола Миркевич - президент Асоціації фермерів і землевласників; Олександр Лавринчук – генеральний директор ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України»; Петро Саблук - академік УААН, директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" УААН, Герой України.

* Відбудеться Восьме засідання Українсько-Російського форуму на тему: «Партнерство України та Росії в нових реаліях європейської та євразійської інтеграції». Учасники: Леонід Кучма, Сергій Глазьєв, Володимир Семиноженко, Олег Богомолов, Микола Присяжнюк, Євген Копатько, Валерій Мунтіян, Володимир Фесенко, політики, громадські діячі та експерти з обох країн. Учасники форуму обговорять умови і перспективи співпраці України та Росії в рамках СОТ, ЄврАзЕС і ЄЕП, формат економічного партнерства України з країнами Митного союзу, а також вірогідність створення «широкої» зони вільної торгівлі ЄС-Україна-ЄврАзЕС.

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