Курс НБУ на 11.02.11

Офіційний курс НБУ на 11.02.11100 USD - 794.4100 (10 лютого - 794.3000)100 EUR - 1080.7154 (10 лютого - 1083.9812)10 RUR - 2.7064 (10 лютого - 2.7108)Облікові курси банківських металів на 11.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-107940.46 (10 лютого-108223.38)961 XAG 10 Серебро2367.34 (10 лютого-2400.37)962XPT10Платина-145694.79(10 лютого-147978.09)964XPD10Паладій-64982.74 (10 лютого-66403.48)

Офіційний курс НБУ на 11.02.11 100 USD - 794.4100 (10 лютого - 794.3000) 100 EUR - 1080.7154 (10 лютого - 1083.9812) 10 RUR - 2.7064 (10 лютого - 2.7108) Облікові курси банківських металів на 11.02.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-107940.46 (10 лютого-108223.38) 961 XAG 10 Серебро2367.34 (10 лютого-2400.37) 962XPT10Платина-145694.79(10 лютого-147978.09) 964XPD10Паладій-64982.74 (10 лютого-66403.48)

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