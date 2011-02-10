Курс НБУ на 11.02.11
23:39, 10 лютого 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 11.02.11100 USD - 794.4100 (10 лютого - 794.3000)100 EUR - 1080.7154 (10 лютого - 1083.9812)10 RUR - 2.7064 (10 лютого - 2.7108)Облікові курси банківських металів на 11.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-107940.46 (10 лютого-108223.38)961 XAG 10 Серебро2367.34 (10 лютого-2400.37)962XPT10Платина-145694.79(10 лютого-147978.09)964XPD10Паладій-64982.74 (10 лютого-66403.48)
Офіційний курс НБУ на 11.02.11
100 USD - 794.4100 (10 лютого - 794.3000)
100 EUR - 1080.7154 (10 лютого - 1083.9812)
10 RUR - 2.7064 (10 лютого - 2.7108)
Облікові курси банківських металів на 11.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-107940.46 (10 лютого-108223.38)
961 XAG 10 Серебро2367.34 (10 лютого-2400.37)
962XPT10Платина-145694.79(10 лютого-147978.09)
964XPD10Паладій-64982.74 (10 лютого-66403.48)
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