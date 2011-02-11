Мубарак, всупереч очікуванням, не оголосив про відставку. У Каїрі нова хвиля протесту

Президент Єгипту Хосні МУБАРАК виступив з телезверненням до нації, в якому, всупереч очікуванням, не заявив про свою відставку.

Навпаки, як повідомляє NEWSru, Х.МУБАРАК присягнувся Богом, що не піде з поста до наступних виборів глави держави. При цьому він приступив до роботи з конституційними поправками і має намір передати владу віце-президенту Омару СУЛЕЙМАНУ відповідно до Конституції. По суті, це означає, що О.СУЛЕЙМАН де-факто виконуватиме обов`язки глави держави, але де-юре Х.МУБАРАК залишається законно обраним Президентом країни аж до вересня, коли в Єгипті пройдуть президентські вибори, передає ІТАР-ТАСС.

Демонстранти, які знаходилися на площі Тахрір у Каїрі, висловили різке невдоволення заявою єгипетського лідера і закликали до загального страйку і багатомільйонного маршу протесту у бік президентського палацу в районі Маср ель-Гадід. У соціальних мережах інтернету цю п`ятницю вже охрестили "найкривавішою", люди побоюються масових заворушень.