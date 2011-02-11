Суд відмовився звільнити з-під варти студента, підозрюваного в підпалі райкому КПУ в Запоріжжі

Запорізький апеляційний суд 10 лютого відхилив клопотання адвоката полтавського студента Ігоря ЗАГРЕБЕЛЬНОГО, підозрюваного в підпалі Комунарського райкому КПУ в Запоріжжі два роки тому, про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, як обгрунтування продовження для І.ЗАГРЕБЕЛЬНОГО строку перебування під вартою на весь період проведення слідства суд вказав, що "злочин, який він скоїв, є тяжким: підпалене приміщення райкому Компартії було розташоване на першому поверсі житлового багатоповерхового будинку і могли постраждати люди".

Довідка УНІАН. І.ЗАГРЕБЕЛЬНОМУ інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (навмисне знищення майна суспільно-небезпечним способом). Як покарання стаття передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

І.ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ спочатку був затриманий у січні 2011 року у зв`язку зі справою про пошкодження бюста Сталіна, але надалі став розглядатися правоохоронними органами як основний підозрюваний у підпалі райкому КПУ в Запоріжжі - злочині, скоєному в січні 2009 року.