Голова КВУ не виключає, що дати виборів Президента і парламенту можуть змінитися

Голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО не виключає, що через політичну доцільність дати виборів Президента України і Верховної Ради можуть змінитися.

Таке припущення О.ЧЕРНЕНКО зробив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

"Я б не розслаблявся щодо дати парламентських виборів у 2012 році і президентських у 2015 році. Якщо виникне політична доцільність, а вже говорять про Конституційну асамблею, нову Конституцію, а згідно з нею можна провести дострокові вибори або відтермінувати їх… У нас з`явилася традиція маніпулювати датами виборів, виходячи із сьогоденної політичної кон’юнктури", - сказав О.ЧЕРНЕНКО.

На його думку, робоча група, яку створено задля розробки Виборчого кодексу, імітує прозорість своєї діяльності. "Робоча група імітує експертну, суспільну дискусію, імітує прозорість. Бо засідає всього годину без будь-яких обговорень. Члени робочої групи дізнаються з преси, що вони туди включені, як це було з КЛЮЧКОВСЬКИМ і КНЯЗЕВИЧЕМ", - зазначив голова КВУ.

О.ЧЕРНЕНКО підкреслив, що в ухваленні Виборчого кодексу зацікавлені усі суб`єкти політичного процесу в Україні. "Це не політичне питання. Це питання нормальної організації виборів. Це не мода на кодекси, це необхідність. Наша організація ще у 2000 році розробила перший законопроект на позитивному прикладі європейський країн. Я думаю, що Президент заговорив про кодекс, бо такої зовнішньої і внутрішньої критики виборчого закону, як закону про місцеві вибори, ще не було ніколи. І він це зробив, щоб загладити, певним чином, ситуацію", - зазначив голова КВУ.