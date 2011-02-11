ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» подає матеріал «Українські авіакомпанії готові підвищити ціни через подорожчання нафти», в якому пише - останнім часом дорожчає нафта, зростає вартість авіапалива, як наслідок, гравці на авіаринку говорять про підвищення паливного збору. Це неодмінно призведе до збільшення вартості квитків...

http://delo.ua/business/ukrainskie-aviakompanii-gotovy-152005/

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Також «Дело» публікує матеріал «Головного економіста з Нацбанку понизили у посаді до двірника», в якому пише - правління Нацбанку запропонувало головному економісту відділу договірних відносин Господарсько-експлуатаційного управління НБУ з двома вищими освітами перейти на роботу у двірники Національного банку або звільнитися...

http://delo.ua/ukraine/glavnogo-ekonomista-iz-nacbank-151989/

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Видання «Коммерсант-Украина» у публікації «Газпром» списує посередника з рахунків» пише - завершується одна з найскандальніших історій в українсько-російських газових відносинах. Швейцарський трейдер RosUkrEnergo, що належить підприємцям Дмитру Фірташу, Івану Фурсіну і "Газпрому", завершує свою діяльність. Компанія буде закрита, як тільки продасть "Газпром експорту" відчужені у України 12100 млн. кубометрів газу. Але "Газпром" хоче заздалегідь забрати у неї останні доходи через кредит у розмірі $ 550 млн.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1583309

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Також «Коммерсант-Украина» у публікації «Westinghouse спрацювала на ядерному паливі» пише - американська Westinghouse розпочала промислові поставки ядерного палива в Україну. Це означає, що українські АЕС будуть завантажуватися ним, як мінімум, протягом року, хоча раніше, після підписання договору з російським ТВЕЛом, очікувалося, що всі станції будуть працювати лише на російському паливі. У перспективі - українському. Рішення продовжити співробітництво з американською компанією може позначитися на ефективності роботи заводу з виробництва паливних зборок, яка повинна початися в Україну в 2013 році, зазначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1583306

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«Экономические известия» в публікації «Президента потягнуло до землі» пишуть - у четвер, 10 лютого, під час свого перебування у Херсонській області президент України Віктор Янукович пообіцяв аграріям, що вже в цьому році буде створено державний земельний банк, який в першу чергу буде надавати кредити для села...

http://finance.eizvestia.com/full/prezidenta-potyanulo-k-zemle

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«Экономические известия» в публікації «ЄС не хоче в зону з Україною» пишуть - цього тижня в Києві проходить п`ятнадцятий раунд переговорів щодо підписання Угоди про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом. Хоча сторони прагнуть підписати договір до кінця року, розбіжності з принципових позицій подолати поки не вдалося...

http://state.eizvestia.com/full/es-ne-hochet-v-zonu-s-ukrainoj

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Також «Экономические известия» в публікації «Банки зіллють і поглинуть» пишуть - «Наше головне очікування від фінринку в 2011 р. - консолідація банківської системи», - заявив голова правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимир Лавренчук. За його словами, об`єднуватися банкам доведеться заради збільшення своєї надійності та ефективності роботи, в іншому ж випадку на них чекають збитки...

http://finance.eizvestia.com/full/banki-solyut-i-poglotyat

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«Газета по-киевски» в публікації «Що ресторани і клуби приготували на 14 лютого» подає результати власного дослідження даного питання...

http://mycityua.com/articles/city/2011/02/11/055258.html

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«Сегодня» у публікації «Ціни у вузах можуть підняти, але студентів на всіх не вистачить» пише - інституціям хочуть дозволити щороку змінювати вартість навчання. Але задерти розцінки не дасть демографія...

http://www.segodnya.ua/news/14221324.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації "Росія" в очікуванні "українських інвестицій, або Куди нас пустять?» пише - чи є перспективи в українського бізнесу в Росії? Є, але обмежуються вони стратегічними галузями, куди нас пускати росіяни не мають наміру. Політика у них залишається колишньою: хочете зберегти ринок - продавайтесь, повністю або частково всього лише справа техніки...

http://economics.unian.net/rus/detail/77561

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Також сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Які кредитні пропозиції чекають на українців в 2011 році ...» пише - в ц.р. банки будуть активно пропонувати споживчі кредити, але беззаставні залишаться занадто дорогими...

http://economics.unian.net/rus/detail/77519

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Будівельників побудували» пише - обіцянка московського мера Сергія Собяніна переглянути всі контракти міста виконується. Через це призупинилися деякі будівництва - тепер місто вимагає будувати швидше і дешевше...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254836/stroitelej_postroili

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Видання «Известия» у публікації «Cотка російської слави» пише - Бородінське поле забудовують всупереч всім зусиллям культурних, управлінських та правоохоронних органів. Цю шокуючу інформацію про результати моніторингу Росохоронкультури оприлюднили російські ЗМІ...

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3151545/

(УНІАН)