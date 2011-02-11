Митники порушили кримінальну справу за фактом контрабанди на понад 7 млн. грн.

Державна митна служба порушила кримінальну справу за фактом контрабанди товару на суму понад 7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держмитслужби.

Згідно з повідомленням, митники виявили в документах неправдиві дані про вагу, виробника й відправника, а вартість товару була занижена, що призвело до несплати 857,2 тис. податків і зборів.

У прес-службі пояснили, що впродовж двох років в Україну було імпортовано пластикові труби і аксесуари до них. Згідно з поданими до митного оформлення документами, по 9 поставках ввозився товар загальною вагою понад 126 тонн вартістю 568 тис. дол. Продавцем товару за документами виступала бельгійська фірма, покупцем – українська компанія.

У ході проведення перевірки від митних органів Бельгії надійшла інформація, згідно з якою продавцем і відправником товару є інша фірма, вага товару не відповідає заявленій, а вартість перевищує вказану в документах суму і становить 814,8 тис. євро.