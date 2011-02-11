Компанія «Укргазвидобування» побудувала будинок для своїх працівників

Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз Україна», завершила будівництво нового 40-квартирного житлового будинку в м. Балаклея (Харківська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укргазвидобування».

У повідомленні наголошується, що житло отримали працівники філій компанії: бурового управління «Укрбургаз», газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування», Шебелинського ГПЗ та Управління будівельно-монтажних робіт. Ще дві квартири передані Балаклійській районній раді.

Це перший багатоквартирний будинок, побудований ДК «Укргазвидобування» в м. Балаклея.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією України. За підсумками 2010 року підприємствами компанії видобуто 14,8 млрд. куб. м газу, 75% загального видобутку в Україні.

ДК «Укргазвидобування» веде діяльність в 11 регіонах України.