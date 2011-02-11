Суд подовжив Корнійчуку термін тримання під вартою

Апеляційний суд міста Києва подовжив термін тримання під вартою колишньому першому заступнику міністра юстиції України Євгену КОРНІЙЧУКУ.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Ігор ФОМІН.

При цьому він зауважив, що йому невідомо, на який термін його підзахисному подовжено арешт, оскільки судове засідання, яке відбулося 10 лютого, проходило за відсутності адвокатів і обвинуваченого.

“Нам про це слідчі чомусь не повідомили”, - сказав І.ФОМІН.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Є.КОРНІЙЧУКА було затримано 22 грудня, він утримується у Подільському ізоляторі тимчасового тримання.