Президент Єгипту Хосні МУБАРАК йде у відставку.

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на віце-президента країни Омара СУЛЕЙМАНА.

Нагадаємо, напередодні ввечері Хосні МУБАРАК виступив з телезверненням до нації, в якому, всупереч очікуванням, не заявив про свою відставку.

Навпаки, за інформацією NEWSru, Х.МУБАРАК присягнувся Богом, що не піде з поста до наступних виборів глави держави. При цьому він приступив до роботи з конституційними поправками і має намір передати владу віце-президенту Омару СУЛЕЙМАНУ відповідно до Конституції. По суті, це означає, що О.СУЛЕЙМАН де-факто виконуватиме обов`язки глави держави, але де-юре Х.МУБАРАК залишається законно обраним Президентом країни аж до вересня, коли в Єгипті пройдуть президентські вибори, передає ІТАР-ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, з 25 січня в Єгипті відбуваються масові акції протесту з вимогами зміни режиму Х.МУБАРАКА, який перебуває при владі 30 років, проведення економічних і політичних реформ.

Жертвами безладів, за неофіційними даними, вже стали кілька сотень осіб, поранено кілька тисяч.