Головне на 11 лютого

Фінанси

Moody`s покращило прогноз рейтингів "ПриватБанку"

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s покращило прогноз рейтингів ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) з «негативного» на «стабільний». Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

Зокрема, згідно з повідомленням, Moody`s покращило прогноз рейтингу фінансової стійкості D і довгострокового рейтингу депозитів в національній валюті Ba3.

За інформацією рейтингового агентства, зміна прогнозів за рейтингами «ПриватБанку» зумовлена стабілізацією кредитного профілю, що відображає поступове відновлення української економіки, зміцнення позиції банку як найбільшого банку в Україні за розміром загальних активів і внесків фізичних осіб, стабілізацію якості активів банку в 2010 році.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2011 року складали 113,437 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 101,855 млрд. грн., зобов`язання - 101,557 млрд. грн., статутний капітал - 8,860 млрд. грн., власний капітал - 11,880 млрд. грн.

«ПриватБанк» в 2010 році збільшив чистий прибуток на 30% - до 1,37 млрд. грн.

Основними акціонерами «ПриватБанку» є Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.

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Обсяг продажу валюти на міжбанку 10 лютого склав 310,1 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 10 лютого ц.р. склав 310,1 млн. дол. (в еквіваленті), що на 146,6 млн. дол. менше, ніж за попередній день торгів. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів склала 208,8 млн. дол.

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Адмінреформа

У 2011 році почнеться реформа терорганів виконавчої влади і місцевих адміністрацій

У 2011 році, в рамках адміністративної реформи, розпочнеться реформа територіальних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій.

Як повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України, про це міністр юстиції, керівник робочої групи при Президентові України з реформи системи органів виконавчої влади Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив в інтерв‘ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна», номер якого вийде друком 12 лютого.

За словами міністра, на сьогодні завершено процес розробки індивідуальних положень про міністерства та центральні органи виконавчої влади. У підготовці цих проектів брали участь експерти і представники різних органів виконавчої влади.

Після затвердження положень буде остаточно визначено напрямки діяльності та врегульовані функції указаних органів. Відповідно, буде з’ясовано, на якому рівні є необхідність в існуванні територіальних органів окремого відомства, а на якому відбудеться передача функцій місцевим адміністраціям, а також, яким чином здійснюватиметься контроль за реалізацією цих функцій, повідомив міністр юстиції.

Це рішення, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, ухвалюватиме глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ після розгляду пропозицій, які робоча група надасть йому протягом найближчих тижнів.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що мова йде не про суто арифметичне скорочення чисельності державних службовців і не про окремі міністерства та їх служби.

«Це надто спрощений підхід, який демонструє повну відсутність розуміння, що таке управління», - зазначив він.

За словами міністра, йдеться про загальний підхід, як оптимізувати функції органів виконавчої влади. Загальна кількість держслужбовців буде меншою, але в певних органах влади чисельність може й збільшиться, з’являться нові органи влади.

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Кількість звільнених у результаті адмінреформи чиновників може перевищити очікувані 30%

Кількість звільнених у результаті адміністративної реформи чиновників може перевищити очікувані 30%.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня. Україна» повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Це не той випадок, коли, як у 2005 році, 22 тисячі працівників втратили роботу, тому що мали інші погляди й необережно підтримували яку-небудь політичну силу або політика. Зараз йдеться про принципово інше: як оптимізувати функції. Функціональне розділення є наріжним каменем реформи. Тому навіть висококваліфіковані працівники, якщо їхня функція вже не потрібна, вимушені перекваліфіковуватися. Яка саме кількість втратить роботу? Індикативна цифра названа в указі Президента – 30%. Але, враховуючи аналітичні матеріали наших фахівців, а також експертів із країн Європейського Союзу та Північної Америки, вимальовується дещо інша цифра. Не виключено, що внаслідок наведення функціонального порядку кількість скорочень може перевищити 30%», – сказав він.

Міністр підкреслив, що якщо під словом «чиновник» розуміти всіх державних службовців, то в Україні їх поки близько 300 тисяч, а якщо сюди додати службовців, які працюють у системі Міністерства внутрішніх справ і податкової служби, то це близько 370 тисяч. Якщо врахувати й службовців органів місцевого самоврядування – це ще майже 100 тисяч, зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

«Взагалі в цій справі є над чим попрацювати окремо. У нас сьогодні є декілька десятків тисяч державних службовців, у яких ніколи не було функцій і завдань державної служби», – додав міністр.

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Агро

Які продукти подорожчали у січні? Версія Мінекономрозвитку

В Україні в січні 2011 року подорожчали хліб, крупи, соняшникова олія і плодоовочева продукція.

Такі дані УНІАН надала прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

За даними відомства, в січні ц.р. ціни на хліб зросли на 0,6%, борошно – на 0,9%, крупи, зокрема гречану – на 11,1%, пшоно – на 8,9%, крупи перлові та ячні – на 1,6%.

Зазначається, що зростання цін було обумовлене як подорожчанням пшениці, перш за все у зв`язку з реакцією внутрішнього ринку на підвищення світових цін на зернові культури, так і підвищеним попиту з боку населення на деякі групи харчових продуктів і в цілому розкручуванням продовольчої інфляції в світі.

Також зросли ціни на соняшникову олію – на 4,3% і цукор – на 2,7% через підвищення цін на цю продукцію на світовому ринку і на плодоовочеву продукцію (фрукти подорожчали на 2,9%, овочі – на 6,6%) через чинник сезонності.

Разом з тим, на продовольчому ринку спостерігалося збереження тенденції до здешевлення масла на 0,1%, тваринних жирів – на 3,3%. Крім того, в січні мало місце зниження цін на м`ясо і м`ясопродукти – на 0,1% (зокрема на свинину і м`ясо птиці – на 0,6% і 1,6% відповідно), яйця – на 1,3%, тверді сири – на 0,4%.

Підвищення тарифів у розділі «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» на 1,4% було обумовлено підвищенням цін/тарифів на гарячу воду і опалення на 5,7%, водопостачання, водовідведення – на 1,2% кожен і квартирну плату – на 0,7%. Тарифи на природний газ і електроенергію відносно попереднього місяця не змінилися.

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Україна експортувала 2,6 млн. тонн пшениці Україна з початку маркетингового року і на 31 січня ц.р. експортувала 2,6 млн. тонн пшениці. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир КЛИМЕНКО.

За його словами, експорт пшениці на 31 січня становив 2,6 млн. тонн із можливих 6 млн. тонн, експорт ячменю - 2,4 млн. тонн, і, на думку В.КЛИМЕНКА, ще є можливість експортувати 0,5 млн. тонн. Також на зовнішні ринки поставлено 1,8 млн. тонн кукурудзи з можливих 6 млн. тонн.

Президент УЗА підкреслив, що на сьогоднішній день не має сенсу обмежувати експорт кукурудзи, оскільки Україна поточного сезону отримала хороший урожай цієї культури і "кукурудза, яку не експортували, просто псується".

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Понад 90% посівів озимих у хорошому й задовільному стані — Мінагропрод

В Україні станом на 10 лютого ц.р. понад 90% посівів озимих культур перебувають у хорошому й задовільному стані.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За даними регіонів, на 4,54 млн. га, або 56,2% від загальної кількості посівних площ, озимі зернові у хорошому стані. У задовільному стані перебувають 3,04 млн. га, або 37,6%.

На майже 500 тис. га, або 6,2% площ, посіви слабкі й проріджені.

Нагадаємо, в 2010 році посіви озимих культур в Україні становили близько 10 млн. га, зокрема на зерно - 8,2 млн. га. Дещо знизилися посіви пшениці й становили 6,5 млн. га. Жито посіяно на площі 290 тис. га. Ріпак посіяно на площі 1,08 млн. га, що приблизно на 0,4 млн. га менше, ніж у 2009 році.

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Будівництво

Наступного тижня Рада зніме з розгляду проект Житлового кодексу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що наступного тижня парламент зніме з розгляду проект Житлового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив: “Я виходжу з того, що Верховна Рада на цьому тижні (йдеться про пленарний тиждень 15-18 лютого – УНІАН) прийме рішення про зняття з розгляду Житлового кодексу з тим, щоб не давати підстави для збурень на порожньому місці для того, щоб було менше приводів для політичного протистояння, для того, щоб більш прискіпливою була в цьому плані робота тих, хто має причетність до відповідної ініціативи”.

При цьому голова парламенту додав, що “це саме стосується і Трудового кодексу, який є довгограючим законопроектом, він перебуває у стінах Верховної Ради з 2003 року”.

На думку В.ЛИТВИНА, необхідно доручити профільному комітету провести відкриті комітетські слухання щодо проекту Трудового кодексу із запрошенням “усіх сторін цього процесу”.

В.ЛИТВИН підкреслив, що таким чином “ми знімемо приводи для протистояння як мінімум двох питань”.

Проте, за його словами, політики знайдуть інші приводи для політичних протистоянь.

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Фондовий ринок

ФДМУ оцінив акції «Укртелекому» в 10,575 млрд. грн.

Фонд державного майна України завершив проведення рецензії звіту про оцінку 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком», наданого ТОВ «Консалтингова фірма «Острів», і затвердив його як такий, що повністю відповідає вимогам нормативної бази з оцінки державного майна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ, за результатами цієї оцінки вартість 92,79% акцій Національного оператора зв`язку ВАТ «Укртелеком» становить 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ «Укртелеком» на 75 млн. грн.

Згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ТОВ «ЄСУ» як єдиного учасника в конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

Нагадаємо, голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО 21 грудня 2010 року заявив, що на конкурс із продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» надійшла лише одна заявка – від компанії ESU, що є дочірнім підприємством австрійського концерну EPIC.

Голова ФДМУ також повідомив, що оскільки в даному конкурсі бере участь лише одна компанія, буде проведена незалежна оцінка пропонованого до продажу пакета акцій телекомунікаційного підприємства.

За словами О.РЯБЧЕНКА, оціночна вартість пакета акцій, відповідно до чинного законодавства, не буде нижча за його оголошену початкову вартість, яка становила 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурсна комісія з продажу 92,791% акцій ВАТ "Укртелеком" на своєму засіданні 28 грудня 2010 р. одностайно підтримала запропоновану єдиним учасником конкурсу компанією ТОВ «ЕСУ» Концепцію розвитку ВАТ "Укртелеком".

На засіданні конкурсної комісії було також підтверджено згоду ТОВ "ЕСУ" на перегляд початкової ціни пакета акцій і проведення його експертної оцінки (обов`язкова процедура у випадку, якщо в конкурсі бере участь один учасник). Ціна, яку запропонувало ТОВ "ЕСУ" за пакет акцій ВАТ "Укртелеком" становить 10 млрд. 500 млн. 10 грн., що лише на 10 грн. більше його стартової ціни.

Нагадаємо, Фонд державного майна України 13 жовтня 2010 р. оголосив конкурс із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна пакета держакцій "Укртелекому" становить 10 млрд. 500 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.

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Транспорт/Зв`язок

СП «ОАК - Антонов» може розпочати роботу в березні

Спільне підприємство у складі українського Державного авіабудівного концерну «Антонов» та Об`єднаної авіаційної корпорації Росії (ОАК) може розпочати роботу вже в березні цього року.

Про це УНІАН повідомив голова правління ДАК «Антонов» Дмитро КИВА.

«Буквально найближчого місяця підприємство може розпочати роботу», - сказав він.

При цьому Д.КИВА зазначив, що на сьогодні питання зі створення СП вже узгоджене в Антимонопольному комітеті та уряді Росії.

Нагадаємо, 27 жовтня 2010 р. в Києві було підписано угоду про створення російсько-українського спільного підприємства ТзОВ «ОАК - Антонов» між російською «Об`єднаною авіабудівною корпорацією» (ОАК) і українським Державним авіабудівним концерном «Антонов».

Воно буде створене на рівних умовах для обох сторін і займеться питаннями координації діяльності підприємств концерну «Антонов» і ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» в напрямках закупівлі комплектучих, виробництва, маркетингу і продаж, а також післяпродажного обслуговування спільної продукції і створення нових модифікацій літаків «Антонов».

До програм, над якими працюватиме СП, відносяться: подальший розвиток проектів регіональних реактивних літаків нового покоління Ан-148 і Ан-158, пасажирського турбогвинтового Ан-140, військово-транспортного літака короткого зльоту і посадки Ан-70, відновлення виробництва нових варіантів транспортного Ан-124-100 «Руслан».

Довідка УНІАН. До складу ДАК «Антонов» входять державне підприємство «Антонов», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільної авіації.

До складу ОАК входять АХК «Сухой», зовнішньоекономічне об`єднання "Авіаекспорт", лізингова компанія "Іллюшин Фінанс", НПК "Іркут", Комсомольське-на-Амурі авіаційне об`єднання ім.. Ю.О.Гагаріна, міждержавна авіабудівна компанія "Іллюшин", Нижегородський авіабудівний завод "Сокіл", Новосибірське авіаційне виробниче об`єднання ім.. Чкалова, ВАТ "Туполєв", Фінансова лізингова компанія, ВАТ "ВАСО" та ін.

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Президент призначив новий склад НКРЗ - указ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив новий склад Національної комісії з питань регулювання зв`язку України.

Про це йдеться в указі №196/2011 від 9 лютого, опублікованому на сайті Президента.

Згідно документу, головою НКРЗ призначені: Петро ЯЦУК. До складу комісії увійшли Людмила ЄЖОВА, Тамара МАЛИНА, Ірина ПОЛІЩУК, Олександр РЕЧКАЛОВ, Михайло СЕРДЮК, Ігор СИРОТЕНКО, Олена УЛАСЕНКО.

Разом з тим, указом Президента №194/2011 від 9 лютого ц.р. Володимир ОЛІЙНИК звільнений з посади голови НКРС.

При цьому указами 187-193/2011 від 9 лютого ц.рп. Президент також звільнив з посад членів НКРС Бориса ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА, Володимира ЗВЄРЄВА, Володимира ХИЛЕНКА, Надію КОСТРИБУ, Володимира ПАЩУКА, Володимира СМОЛЯРА, Миколу ТКАЧЕНКА.

Довідка УНІАН. Національна комісія з регулювання зв`язку (НКРЗ) є регулюючим органом у сфері зв`язку, до її складу входять 8 членів, один з яких є головою НКРЗ.

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Міжнародні відносини

Україна і Росія не реалізували жодного проекту, заявленого Януковичем і Медведєвим

Екс-президент України Леонід КУЧМА зазначає, що Україна і Росія не реалізували жодного спільного проекту, які були заявлені на зустрічі президентів двох країн Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА в Харкові навесні 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на

8-му засіданні українсько-російського форуму «Партнерство України і Росії в нових реаліях європейської і євразійської інтеграції» в Києві.

Л.КУЧМА зазначив, що після зустрічі двох президентів у Харкові «з`явився якийсь настрій, що потяг почав прискорювати свій рух», і проблеми, що накопичилися за 5 років, будуть вирішені. «Ви, мабуть, пам`ятаєте про скільки інноваційних проектів йшлося в Харкові, а сьогодні ми поки не можемо назвати жодного проекту», - заявив він. На думку Л.КУЧМИ, в цьому винні як Україна, так і Росія.

«Багато хто думає, що Росія в Харкові вирішила стратегічне завдання щодо Чорноморському флоту, а далі глибокі відносини з Україною її більше не цікавлять. Я б не хотів так думати, і переконаний, що це не так, але ми даємо привід для таких міркувань», - сказав Л.КУЧМА.

Зокрема, за його словами, сторони так і не змогли просунутися в реалізації таких спільних проектів як створення літаків Ан-148, Ан-158 і Ан-70.

«Ми могли б поборотися за світовий ринок нашими досягненнями у галузі авіації, а створюється таке враження, що ми допомагаємо один одному гробити те, що в нас залишилося від Радянського Союзу», - додав Л.КУЧМА.

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Мубарак йде у відставку

Президент Єгипту Хосні МУБАРАК йде у відставку.

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на віце-президента країни Омара СУЛЕЙМАНА.

Нагадаємо, напередодні ввечері Хосні МУБАРАК виступив з телезверненням до нації, в якому, всупереч очікуванням, не заявив про свою відставку.

Навпаки, за інформацією NEWSru, Х.МУБАРАК присягнувся Богом, що не піде з поста до наступних виборів глави держави. При цьому він приступив до роботи з конституційними поправками і має намір передати владу віце-президенту Омару СУЛЕЙМАНУ відповідно до Конституції. По суті, це означає, що О.СУЛЕЙМАН де-факто виконуватиме обов`язки глави держави, але де-юре Х.МУБАРАК залишається законно обраним Президентом країни аж до вересня, коли в Єгипті пройдуть президентські вибори, передає ІТАР-ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, з 25 січня в Єгипті відбуваються масові акції протесту з вимогами зміни режиму Х.МУБАРАКА, який перебуває при владі 30 років, проведення економічних і політичних реформ.

Жертвами безладів, за неофіційними даними, вже стали кілька сотень осіб, поранено кілька тисяч.

УНІАН