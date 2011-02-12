Міноборони опрацьовує нову концепцію системи харчування військовослужбовців

За дорученням Президента України – Верховного головнокомандувача Збройних сил України Віктора ЯНУКОВИЧА Міністерство оборони опрацьовує нову концепцію системи харчування військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міноборони, про це заявив сьогодні керівник оборонного відомства Михайло ЄЖЕЛЬ.

“За дорученням Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних сил України ми опрацьовуємо пропозиції до нової концепції системи харчування військовослужбовців. На нашу думку, ця система повинна бути змішаною”, - заявив він.

За словами М.ЄЖЕЛЯ, постачання продовольства на конкурсних умовах можуть здійснювати комерційні структури відповідно до проведених тендерів або відкритих торгів, для робіт у їдальнях можна винаймати обслуговуючий персонал – прибиральниць, посудомийок, офіціантів тощо.

“Але пекарі, кухарі, коки – всі будуть військові. Тому що не може військова частина бути прив’язана до “котла”. “Котел” завжди йшов за військовою частиною. Це сьогодні, на жаль, така ситуація, що війська більше знаходяться у пунктах постійної дислокації. Але вже незабаром армія буде в полі, і навряд чи комерційні структури підуть за солдатом за 200-300 кілометрів, де немає гарячої води, каналізації і стаціонарного електроживлення. Це питання повинно бути відпрацьовано раз і назавжди”, - заявив міністр оборони.

У той же час, він наголосив, що “за останні п’ять років автономну систему продовольчого забезпечення армії фактично було знищено”.

“Скоротили офіцерів продовольчої служби, начальників їдалень, начальників складів. Тобто зникла інфраструктура, яка забезпечувала харчування військових”, - пояснив ситуацію міністр оброни.

Як заявив М.ЄЖЕЛЬ, за попередніми розрахунками, у вересні-жовтні Міноборони вийде на нормальну систему харчування за рахунок своїх можливостей.

“І коли хтось каже, що це невластива функція, то він глибоко помиляється”, - наголосив міністр.