У Києві планується засідання Міжпарламентської асамблеї Україна-Литва-Польща

21-22 березня в Києві планується засідання Міжпарламентської асамблеї Україна-Литва-Польща.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН після зустрічі з головою Сейму Литви Іреною ДЯГУТЕНЕ.

При цьому В.ЛИТВИН додав, що на засідання Міжпарламентської асамблеї буде винесене питання «для дискусії, для діалогу – гуманітарне вимірювання як чинник європейської ідентичності».