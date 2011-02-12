У Києві планується засідання Міжпарламентської асамблеї Україна-Литва-Польща
10:32, 12 лютого 2011Різне
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21-22 березня в Києві планується засідання Міжпарламентської асамблеї Україна-Литва-Польща.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН після зустрічі з головою Сейму Литви Іреною ДЯГУТЕНЕ.
При цьому В.ЛИТВИН додав, що на засідання Міжпарламентської асамблеї буде винесене питання «для дискусії, для діалогу – гуманітарне вимірювання як чинник європейської ідентичності».
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