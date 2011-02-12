У Чилі сталися чотири повторні землетруси

У Чилі щонайменше чотири повторні землетруси магнітудою від 4,8 до 6,1 сталися у ніч на суботу після підземних поштовхів потужністю 6,8 балів.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на сайт Геологічної служби США.

Відомостей про руйнування і жертви не надходили. За уточненими даними сейсмологів, епіцентр найпотужнішого землетрусу знаходився за 45 кілометрів на північ від міста Консепсьон. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 28 кілометрів.

Тисячі людей вирішили залишити свої будинки, щоб перебратися в райони, розташовані на узвишші Проте, за даними представників місцевих властей, загрози виникнення цунамі немає.

Епіцентр усіх землетрусів знаходився приблизно в тому самому місці, де 27 лютого 2010 року сталися потужні підземні поштовхи магнітудою 8,8, що викликали руйнівне цунамі. Жертвами стихії тоді стали понад 520 осіб, близько 200 тис. людей залишилися без даху над головою.