Офіційний курс НБУ на 14.02.11

100 USD США – 794.3500 (на 11 лютого – 794.4100)

100 EUR – 1074.2789 (на 11 лютого – 1080.7154)

10 RUR – 2.7092 (на 11 лютого – 2.7064)

Облікові курси банківських металів на 14.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото – 107952.17 (на 11 лютого – 107940.46)

961 XAG 10 Срібло – 2383.05 (на 11 лютого – 2367.34)

962 XPT 10 Платина – 145366.05 (на 11 лютого – 145694.79)

964 XPD 10 Паладій – 65136.70 (на 11 лютого – 64982.74)