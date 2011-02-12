Синоптики прогнозують подальше погіршення погодних умов в Україні.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 13 лютого очікується сніг та мокрий сніг, хуртовина, в Криму, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях місцями сильний мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, на високогір'ї Карпат та півдні країни місцями 25-30 м/с.

Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла, в Криму 5-10°.

Завтра у Києві та Київській області хмарно з проясненнями, невеликий сніг (вдень місцями). На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

По області очікується різке зниження температури вночі до 9-14°, вдень до 6-11° морозу; у Києві - вночі до 11-13°, вдень до 7-9° морозу.