Анонс на 14 лютого

* Відбудеться Погоджувальна рада керівників фракцій та голів комітетів ВРУ.

* Прес-конференція на тему: «Київський міжнародний автосалон – головне автомобільне свято Україна». Учасники: президент Асоціації автовиробниківУкраїни "Укравтопром" Михайло Резник; віце-президент Асоціації автовиробників України "Укравтопром" Юхим Хазан і генеральний директор виставкової компанії "Автоекспо"Олександр Гаращенко.Організатор - Асоціація автовиробників України "Укравтопром".

* У медіа-холдингу «Главред»відбудеться круглий стіл на тему: «Повна заборона реклами тютюну в Україні. Громадське здоров'я проти інтересів тютюнового бізнесу?». «Телекритика» запрошує до публічного обговорення проекту закону №5164 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів)". Учасники: Олена Кондратюк, Євген Царьков, Андрій Шевченко, Леся Оробець, Юрій Мірошниченко, Ксенія Ляпіна,Тарас Чорновіл, Павло Унгурян. Модератор - журналіст порталу«Телекритика» Світлана Остапа.

* Прес-конференція на тему: «Ризики при створенні ОСББ». Учасники: заступник голови ГО «Спілка власників житла України» Михайло Березовчук і експерт з питань житлово-комунального господарства Тетяна Бойко

* Прес-конференція і рейд з припинення незаконної торгівлі, занесеними до Червоної книги України пролісками та іншими первоцвітами. Організатори - Київський еколого-культурний центр, «Зелене майбутнє », Київський будинок природи.