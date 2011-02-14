На Одещині сталася пожежа у Нижньо-Дністровському природному парку

В Одеській області, на території Нижньо-Дністровського національного природного парку, учора близько 16.30 сталося загорання очерету та сухої трави окремими осередками загальною площею до 90 га.

Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій, о 19.35 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучалось два пожежно-рятувальних відділення. Причина пожежі встановлюється.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.