Президент просить парламент розглянути цього тижня законопроект про корупцію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ просить Верховну Раду цього тижня розглянути законопроект щодо засад запобігання і протидії корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив народний депутат від Партії регіонів, представник Президента у Верховній Раді Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

«Є прохання, на цьому тижні включити це питання до порядку денного хоча б на кінець тижня», - сказав він.

За словами Ю.МІРОШНИЧЕНКА, Президент наполягає на цьому, оскільки вже є рішення профільного комітету ВР щодо даного законопроекту.

«Залишаються лише деякі розбіжності, які треба з’ясувати на політичному рівні», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2010 року Верховна Рада скасувала раніше ухвалений пакет антикорупційних законів. Зокрема, парламент визнав такими, що втратили чинність закони України “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”.

Водночас ВР внесла до порядку денного законопроект “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”, поданий Президентом. Законопроект розроблений Національним антикорупційним комітетом за підтримки Міністерства юстиції України. Також при підготовці проекту враховані пропозиції, які були висловлені фахівцями, науковцями та практиками.

23 грудня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".