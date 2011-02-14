Кабмін передав Мінкульту меморіальний комплекс «Биківнянські могили»

Кабінет міністрів передав Національний меморіальний комплекс «Биківнянські могили» у сферу управління Міністерства культури і туризму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабміну.

Рішення прийнято з метою ефективного розвитку комплексу, науково-методичного забезпечення історичних досліджень і музеєфікації меморіалу.

Також уряд поставив завдання вжити заходів, щоб меморіал, який нагадує про злочини тоталітарного режиму, був доступний для більшої кількості відвідувачів.