Кабмін передав Мінкульту меморіальний комплекс «Биківнянські могили»
15:02, 14 лютого 2011Різне
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Кабінет міністрів передав Національний меморіальний комплекс «Биківнянські могили» у сферу управління Міністерства культури і туризму.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабміну.
Рішення прийнято з метою ефективного розвитку комплексу, науково-методичного забезпечення історичних досліджень і музеєфікації меморіалу.
Також уряд поставив завдання вжити заходів, щоб меморіал, який нагадує про злочини тоталітарного режиму, був доступний для більшої кількості відвідувачів.
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