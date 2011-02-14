Єфремов: розширення повноважень Президента не планується

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що розширення повноважень Президента України не планується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо внесених Президентом України до парламенту законопроектів «Про центральні органи виконавчої влади», «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет міністрів України».

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що цими проектами передбачено узгодження законодавства України з Конституцією.

«Якщо раніше у нас більше було виписано законодавство під парламентсько-президентську республіку, то, ви знаєте, що, повернувшись до Конституції 2006 року, ми повернулися до президентсько-парламентської республіки», - відзначив він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, деякі народні депутати вважають, що цими законопроектами влада намагається наділити Президента великими повноваженнями.

«Насправді це не так, а приводиться законодавство у відповідність до тієї Конституції, яка є, і нічого більше», - підкреслив він.

За словами лідера фракції Партії регіонів, про якісь посилення повноважень Президента, які не передбачені Конституцією, не йдеться.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс на розгляд парламенту проект Закону "Про центральні органи виконавчої влади", розроблений у розвиток, зокрема, частини другої статті 120 Конституції України з урахуванням положень Закону України "Про Кабінет міністрів України".

"Проект закону, відповідно до Конституції України, має визначити основні завдання, принципи і організацію діяльності центральних органів виконавчої влади, їх види, структуру, компетенцію, місце у системі органів виконавчої влади, соціальне та інше забезпечення працівників центральних органів виконавчої влади", - зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.