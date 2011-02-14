«Крафт Фудз Україна» уклала Договір про соціальне партнерство

У Сумській області ЗАТ «Крафт Фудз Україна» уклало Договір про соціальне партнерство з Тростянецькою міською радою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, згідно з угодою, затвердженою на сесії міськради, сторони взяли на себе зобов`язання об`єднати зусилля для розвитку міста, поліпшення життя місцевої територіальної громади.

Зокрема, «Крафт Фудз Україна» обіцяє під час працевлаштування на роботу віддавати перевагу саме тростянчанам. Окрім цього, шоколадна фабрика сприятиме використанню місцевої готельної інфраструктури, залучатиме до виконання послуг місцевих підприємців.

Реалізує підприємство і ряд добродійних проектів. Зокрема, вже цього року ЗАТ надасть фінансову допомогу для будівництва спортивного майданчика в місті, підтримає проведення заходів для школярів і молоді. А для вихованців дитячих садів шоколадна фабрика підготує подарунки до свят на загальну суму 100 тисяч гривень.

У свою чергу міська рада зобов`язується сприяти інвесторові в реалізації його проектів і ведення господарської діяльності. Термін дії Договору між міськрадою і ЗАТ «Крафт Фудз Україна», що має імідж соціально-відповідальної компанії і добросовісного платника податків, – до кінця 2013 року.

На думку сторін, підписання такого документа є хорошим прикладом співпраці влади і бізнесу на благо територіальної громади і, можливо, незабаром такий приклад візьмуть й інші підприємства регіону.