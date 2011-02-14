Уряд Криму має намір скоротити кількість своїх міністерств з 13 до 9

Рада міністрів Криму пропонує кримському парламенту затвердити нову структуру уряду регіону, скоротивши кількість міністерств з 13 до 9, шляхом змін у республіканських комітетах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на засіданні Радміну Криму.

При цьому четверо заступників голови Радміну очолять 4 міністерства.

Відповідні зміни пропонується здійснити в рамках ініційованої Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ адміністративної реформи для приведення структури Радміну Криму у відповідність до нової структури Кабінету Міністрів України.

Міністерство транспорту і зв`язку буде перетворено в Республіканський комітет з транспорту і зв`язку, а Міністерство промислової політики, палива й енергетики - в Реском з палива, енергетики й інноваційної політики.

Запропоновано також об`єднати Міністерство регіонального розвитку і будівництва і Міністерство житлово-комунального господарства, створивши на їх базі Міністерство регіонального розвитку і ЖКГ. Крім того, буде створено Реском з будівництва й архітектурі.

Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту пропонується приєднати до Міністерства освіти, створивши Міністерство освіти і науки, молоді і спорту.

Міністерство економіки Криму збираються перейменувати в Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Після реструктуризації Радміну до його складу ввійде Реском з торгівлі і захисту прав споживачів

Міністерство праці і соціальної політики Криму буде перейменовано в Міністерство соціальної політики, а Міністерство культури і мистецтв - у Мінкультури. До його складу ввійде Реском у справах релігій.

Ще дві структури - Республіканська державна інспекція закупівель і якості сільськогосподарської продукції і Державна інспекція з нагляду за технічним станом машин і устаткування при Радміні - пропонується включити до складу Міністерства аграрної політики і продовольства Криму, яке зараз називається Міністерство аграрної політики.

Ліквідовується посада міністра Радміну Криму, замість нього апарат уряду очолюватиме керуючий справами.

Прем`єр Криму Василь ДЖАРТИ запропонує кримським депутатам призначити першим віце-прем`єром - міністром житлово-комунального господарства автономії Павла БУРЛАКОВА, віце-прем`єром - міністром економічного розвитку і торгівлі - Катерину ЮРЧЕНКО, віце-прем`єром - міністром соціальної політики - Азіза АБДУЛЛАЄВА, віце-прем`єром - міністром курортів і туризму -Георгія ПСАРЄВА.

В.ДЖАРТИ доручив міністрам і головам рескомітетів надати йому список співробітників своїх відомств з описом функціональних обов`язків кожної людини.

На його думку, реструктуризація дасть змогу підвищити зарплати співробітників.

Як повідомлялося, зараз у В.ДЖАРТИ п’ять заступників.