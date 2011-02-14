Головне на 14 лютого

Фінанси

Власний капітал українських банків у січні скоротився на 4,3%

Власний капітал українських банків у січні ц.р. скоротився на 4,3% - до 139,8 млрд. грн., що становить 14,5% їх пасивів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Сплачений і зареєстрований статутний капітал банків на 1 лютого 2011 року становив 145,951 млрд. грн.

Зобов`язання банків у січні збільшилися на 2,6% - до 825,1 млрд. грн. Зокрема, кошти фізичних осіб становлять 275,7 млрд. грн., або 33,4% від зобов`язань, кошти суб`єктів господарювання - 146,8 млрд. грн., або 17,8%.

Активи банків збільшилися на 2% - до 964,9 млрд. грн., загальні активи – на 2%, до 1,112 трлн. грн.

Ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації перебуває 18 банків.

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Moody`s присвоїв випуску облігацій «Ощадбанку» рейтинг B2, прогноз «стабільний»

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s присвоїв випуску п`ятирічних облігацій ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») на суму 500 млн. дол. рейтинг B2, прогноз «стабільний». Про це повідомляється на сайті Moody`s.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 59,019 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 44,778 млрд. грн., зобов`язання – 42,393 млрд. грн., статутний капітал – 13,892 млрд. грн., власний капітал – 16,626 млрд. грн.

У 2010 році «Ощадбанк» скоротив прибуток проти показника 2009 року в 1,5 разу – до 461 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.

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ПЕК

«Укртранснафта» перейшла до аверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди»

Оператор системи нафтопроводів України ВАТ «Укртранснафта» почав заповнення нафтопроводу «Одеса-Броди» каспійською нафтою сорту Azeri Light та її прокачування споживачам Білорусі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

«13 лютого 2011 року о 16:35 відповідно до положень договору (між ВАТ «Укртранснафта» і ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» – УНІАН) почато перекачування нафти у напрямі ПЗУ «Мозир» (Білорусь)», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що 11 лютого на морському нафтовому терміналі (МНТ) «Південний» було прийнято другий танкер з легкою нафтою сорту Azeri Light обсягом 85 тис. тонн, розвантаження якого було завершене ввечері 12 лютого.

«Почате регулярне постачання каспійської нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» в аверсному режимі підвищує рівень завантаження нафтотранспортної системи України, зміцнює енергетичну безпеку України, країн регіону і Європи в цілому, підтверджує роль України як надійної країни-транзитера й посилює її статус як одного з ключових чинників у сфері диверсифікації поставок енергоресурсів у Каспійсько-Сорноморському просторі», - говориться в повідомленні.

Витіснення технологічної нафти сорту Urals обсягом до 620 тис. тонн, якою раніше був заповнений трубопровід «Одеса-Броди», здійснюється заміщенням у напрямі НПЗ «Мозир».

Прийом наступної танкерної партії з нафтою сорту Azeri Light на МНТ «Південний» для її транспортування за зазначеним маршрутом очікується 14 лютого.

Компанія нагадує, що ці дії здійснюються відповідно до договору про надання послуг з транспортування нафти, який компанія підписала 17 січня цього року із ЗАТ «Білоруська нафтова компанія».

Також у повідомленні зазначається, що в даний час компанія завершує роботу зі створення технічних умов для організації поставок легких сортів нафти на нафтопереробні підприємства Західної України - ВАТ «НПК-Галичина» і ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», а також значно активізувала заходи щодо підготовки їх транзиту в напрямі Словаччини, Чехії та Угорщини.

Водночас «Укртранснафта» зазначає, що в повному обсягу продовжує виконання зобов`язань із забезпечення надійного і безперебійного транзиту нафти російських вантажовідправників у напрямі Чехії, Словаччини і Угорщини відповідно до діючих контрактів.

Довідка УНІАН. Нафтопровід «Одеса-Броди» протяжністю 674 км і потужністю 9 млн. тонн на рік, що з`єднав морський нафтовий термінал «Південний» (Одеська обл.) і систему магістральних нафтопроводів «Дружба» в районі Бродів (Львівська обл.), було введено в експлуатацію в 2001 році. Хоча спочатку він будувався для прокачування легкої каспійської нафти до Європи, проте до 2004 року простоював, а потім використовувався у реверсному режимі (у напрямі терміналу «Південний»).

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«Укренерго» скасувало березневий аукціон з експорту електроенергії

НЕК «Укренерго» скасувала аукціон з продажу послуг доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електроенергії в березні 2011 року через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Таким чином, призначений на сьогодні аукціон визнано аукціонною комісією тим, що не відбувся.

Як повідомляв УНІАН, «Укренерго» виставляло на аукціон з експорту електроенергії в березні доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямі до Молдови і Росії сумарною потужністю 3,05 тис. МВт.

Нагадаємо, 14 грудня 2010 року «Укренерго» на річному аукціоні реалізувало 1860 МВт експортного перетину за 208,1 тис. грн.

Під час торгів ДТЕК бізнесмена Ріната АХМЕТОВА компанії ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер Трейд», які входять до енергохолдингу, викупили весь перетин Бурштинського енергоострову обсягом 545 МВт, 750 з 900 МВт українсько-білоруського перетину, а також 200 з 550 МВт перетину «ОЕС України – Молдовська енергосистема».

Державний оператор експорту ДПВД "Укрінтеренерго" придбало доступ до українсько-білоруського перетину потужністю 150 МВт.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на річних і місячних аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

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Україна хоче залучити американські енергокомпанії до будівництва LNG-терміналу

Україна зацікавлена у залученні американських енергетичних компаній до співпраці в реалізації проекту з будівництва LNG-терміналу.

Про це сказав міністр енергетики й вугільної промисловості Юрій БОЙКО сьогодні у Вашингтоні, підбиваючи підсумки засідання українсько-американської Робочої групи з питань енергетичної безпеки, повідомили УНІАН у прес-службі Міненерговугілля.

У своєму виступі міністр високо оцінив успіхи США у галузі розвідки і видобутку газу з альтернативних джерел і висловив сподівання в активізації співпраці з американськими компаніями в цій сфері на території України.

«Українською стороною здійснюються заходи з початку співпраці з транснаціональними корпораціями щодо розвитку і виробництва нетрадиційного газу на території України. Хотів би наголосити, що ми зацікавлені у налагодженні співпраці у цій сфері із США», - відзначив міністр.

Ю.БОЙКО проінформував американську сторону про кроки українського уряду у напрямі диверсифікації джерел надходження до України природного газу, зокрема щодо рішення про будівництво LNG-терміналу. Він висловив зацікавленість у залученні американських компаній до його будівництва.

Особливу увагу міністр приділив розвиткові співпраці із США в ядерному секторі енергетики.

«Українська сторона зацікавлена в розвитку співпраці з американською стороною в ядерному секторі енергетики, включаючи підвищення безпеки АЕС, продовження термінів експлуатації існуючих реакторів, співпрацю з питань кваліфікації і постачань ядерного палива, а також створення потужностей для зберігання відпрацьованого палива. Водночас хотів би наголосити, що українська сторона зацікавлена в продовженні реалізації проектів Міжнародної програми США з ядерної безпеки», - наголосив Ю.БОЙКО.

Міністр також відзначив, що Україна активно розвиває міжнародну співпрацю. У співпраці з партнерами Україна формує свою енергетичну політику за принципом відкритості і прозорості і стала учасником Енергетичного співтовариства, сказав він.

«Членство України в Енергетичному співтоваристві повинне суттєво поглибити енергетичну співпрацю між Україною і ЄС і посилити безпеку постачань енергоносіїв до України і ЄС. Входження України у внутрішній енергетичний ринок Євросоюзу є початком фактичної реалізації концепції секторної інтеграції України в ЄС, яка закладена в майбутню Угоду про асоціацію», - наголосив Ю.БОЙКО.

Міністр також висловив упевненість, що продовження діалогу між Україною і США у рамках Робочої групи сприятиме подальшому розвиткові співпраці і реалізації спільних проектів у ПЕК.

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Соцполітика

Уряд може відкликати законопроект про пенсійну реформу

Уряд України може відкликати законопроект про пенсійну реформу, якщо під час парламентських слухань 16 лютого пролунають вагомі аргументи для доопрацювання документа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Дуже цікаво на парламентських слуханнях послухати - чи то це буде оскаженіла критика заради критики, заради піару, в чому у нас, на жаль, опозиція досягає успіху завжди, або це справді будуть якісь серйозні альтернативні корективи, до яких ми готові дослухатися. Якщо такі конструктивні пропозиції прозвучать під час парламентських слухань, то ми готові відкликати цей законопроект, доопрацювати і представити вже в іншому вигляді. А якщо не прозвучать, а в цілому концепція законопроекту залишиться без змін, то який сенс відкликати», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що в разі, якщо вагомих аргументів за перегляд концепції пенсійної реформи не прозвучить, то законопроект доопрацьовуватиметься у Верховній Раді.

При цьому прем`єр наголосив, що «немає сенсу» зволікати з прийняттям законопроекту про пенсійну реформу.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року Кабінет Міністрів подав на розгляд Верховної Ради України проект закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО висловив сподівання, що Верховна Рада прийме закон про пенсійну реформу в березні 2011 року.

Разом з тим, він не виключив, що до цього терміну проект закону може бути відкликаний з парламенту для внесення змін.

У свою чергу Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики і праці запропонував парламенту відхилити проект закону України "Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", поданий Кабінетом Міністрів України. Відповідне рішення комітет прийняв на своєму засіданні 2 лютого.

Народні депутати – члени комітету прийняли рішення звернутися у Верховну Раду України з пропозицією відхилити проект закону України «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням взяти під особистий контроль виконання плану дій уряду з проведення економічних реформ на 2010-2014 рр. "Благополучне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" в частині проведення заходів, пов`язаних з пенсійною реформою, а також внести пропозиції з кадрових змін у Міністерстві соціальної політики, зокрема, розглянути питання про відповідність посаді першого заступника міністра соціальної політики Василя НАДРАГИ.

Члени комітету мотивували своє рішення тим, що уряд не врахував спільних напрацювань трьох Сторін соціального діалогу і наукових установ. У комітеті констатують, що комплекс запропонованих у законопроекті заходів не розв’язує проблеми фінансової стабілізації солідарної системи пенсійного страхування.

За ініціативою НФПУ в 18 регіонах України відбулося громадське обговорення пенсійної реформи, запропонованої урядом. За результатами слухань учасники прийняли резолюцію, в якій висунули до уряду і Верховної Ради декілька вимог. Зокрема, вилучити із закону всі статті, пов`язані з підвищенням пенсійного віку, а також негайно взятися за розробку і реалізацію державних програм щодо підвищення тривалості життя людини, збільшення зарплати і впровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення.

4 лютого в Києві відбулося перше засідання робочої групи з підготовки альтернативної пенсійної реформи.

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Накопичувальний рівень пенсійної системи можуть ввести з початку 2013 року

Накопичувальний рівень пенсійної системи в Україні може бути введено з початку 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Ми домовилися про головне, що накопичувальний етап пенсійної реформи, і розрахунки вже підтвердили це, дозволяє нам у законопроекті написати – з 1 січня 2013 року. Тобто, з 1 січня 2013 року зможе запрацювати механізм накопичувальної системи персоніфікованих рахунків», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що впродовж 2011 і 2012 років буде наведено лад у солідарній системі пенсійного забезпечення.

«Тобто, фактично, ми вийдемо на бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду. І, починаючи з 2013 року, реформа приступить до завершального етапу, і люди відчують перевагу цієї пенсійної реформи», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року Кабінет міністрів подав на розгляд Верховної Ради України проект закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Віце-прем`єр міністр України міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО висловив надію, що Верховна Рада ухвалить закон про пенсійну реформу в березні 2011 року. Про це він заявив 18 січня на прес-конференції в Дніпропетровську.

„Я передбачаю, що після громадських слухань у ВР 16 лютого закон про пенсійну реформу буде обговорений народними депутатами. Після цього прийматимуться пропозиції до проекту закону. Думаю, до середини березня, максимум – до кінця березня, закон буде проголосовано”, - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, людям не варто турбуватися, що якісь рішення будуть ухвалені заднім числом.

“Які б норми не були прописані, вони почнуть діяти після ухвалення закону Верховною Радою, підписання Президентом і з дня публікації”, - сказав віце-прем`єр міністр.

С.ТІГІПКО також вважає, що відносно другого рівня пенсійної реформи має бути прописана більш чітка позиція: прийнято “механізми і закони, які б захистили гроші другого рівня від корупції й розкрадання”.

Ця норма, за його словами, повинна діяти з 2013 року. “До цього часу ми всі встигнемо, зокрема, покращити ситуацію з Держбюджетом”, - вважає С.ТІГІПКО.

Водночас профспілки не підтримують законопроект про введення пенсійної реформи. Про це повідомив 13 січня заступник голови Федерації профспілок України (ФПУ) Григорій ОСОВИЙ.

2 лютого на своєму засіданні Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики і праці ухвалив рішення запропонувати парламенту відхилити проект закону України "Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", поданий Кабінетом міністрів України.

Члени комітету мотивували своє рішення тим, що уряд не врахував спільних напрацювань трьох Сторін соціального діалогу і наукових установ. У комітеті констатують, що комплекс запропонованих у законопроекті заходів не розв’язує проблеми фінансової стабілізації солідарної системи пенсійного страхування.

За ініціативою НФПУ в 18 регіонах України відбулося громадське обговорення пенсійної реформи, запропонованої урядом. За результатами слухань учасники прийняли резолюцію, в якій висунули до уряду і Верховної Ради кілька вимог. Зокрема, вилучити із закону всі статті, пов`язані з підвищенням пенсійного віку, а також негайно ізятися за розробку і реалізацію державних програм щодо підвищення тривалості життя людини, збільшення зарплати і впровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення.

4 лютого в Києві відбулося перше засідання робочої групи з підготовки альтернативної пенсійної реформи.

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Будівництво

Кабмін передав «Софію Київську» до сфери управління Мінкульту

Кабінет міністрів вирішив передати комплекс історичних споруд «Софія Київська», який є частиною Національного історико-архітектурного заповідника «Києво-Печерська Лавра», до сфери управління Міністерства культури і туризму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабміну.

Водночас Міністерству фінансів доручено передати Мінкульту відповідні бюджетні призначення на утримання і розвиток «Софії Київської».

“Передача «Софії Київської» в управління профільного міністерства, яке має належну науково-методичну базу і уповноважене представляти Україну у питаннях історико-культурної спадщини в міжнародних відносинах, має сприяти розвитку заповідника, проведенню науково-історичних досліджень і практично зміцнити заповідний статус безцінної спадщини князівських часів”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ раніше висловився за те, щоб музеї і заповідники перебували в сфері управління профільного міністерства, яке повинно забезпечити їх збереження і розвиток.

До цього часу один з найвизначніших пам’ятників доби Київської Русі, який включено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, перебував у сфері управління Міністерства регіональної політики, будівництва і житлово-комунального господарства.

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Азаров: заборона на будівництво навколо «Софії Київської» продовжить діяти

Заборона на будівництво навколо «Софії Київської» продовжить діяти і після переходу цього комплексу в управління Міністерства культури і туризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр М.АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Звичайно, буде (діяти заборона – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Міністерство культури і туризму в змозі забезпечити необхідну турботу цьому пам`ятнику.

«Нікому, звичайно, на думку не спаде зробити щось, що завдасть шкоди цьому пам`ятнику», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що в Міністерстві культури достатньо фахівців для того, щоб вирішити питання щодо реставрації та збереження цього пам`ятника.

«Ви що думаєте, що в Міністерстві будівництва і регіонального розвитку таких фахівців більше? Мені, здається, ви помиляєтеся. У Міністерстві культури таких фахівців більше, вони більш кваліфіковані», - сказав М.АЗАРОВ.

Також М.АЗАРОВ повідомив, що сьогодні підписав розпорядження про передачу «Софії Київської» в управління Міністерства культури і доручив міністру культури і туризму Михайлу КУЛИНЯКУ провести зустріч з колективом і вирішити спірні питання.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України вирішив передати комплекс історичних споруд "Софія Київська", який є частиною Національного історико-архітектурного заповідника "Києво-Печерська лавра", у сферу управління Міністерства культури.

Міністерству фінансів доручено передати Мінкультури відповідні бюджетні призначення на утримання і розвиток "Софії Київської".

До цього один з найвидатніших пам`ятників епохи Київської Русі, який включено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, перебував у сфері управління Міністерства регіональної політики, будівництва і житлово-комунального господарства.

***

Агро

Азаров: заборона на будівництво навколо «Софії Київської» продовжить діяти

Заборона на будівництво навколо «Софії Київської» продовжить діяти і після переходу цього комплексу в управління Міністерства культури і туризму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр М.АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Звичайно, буде (діяти заборона – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Міністерство культури і туризму в змозі забезпечити необхідну турботу цьому пам`ятнику.

«Нікому, звичайно, на думку не спаде зробити щось, що завдасть шкоди цьому пам`ятнику», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що в Міністерстві культури достатньо фахівців для того, щоб вирішити питання щодо реставрації та збереження цього пам`ятника.

«Ви що думаєте, що в Міністерстві будівництва і регіонального розвитку таких фахівців більше? Мені, здається, ви помиляєтеся. У Міністерстві культури таких фахівців більше, вони більш кваліфіковані», - сказав М.АЗАРОВ.

Також М.АЗАРОВ повідомив, що сьогодні підписав розпорядження про передачу «Софії Київської» в управління Міністерства культури і доручив міністру культури і туризму Михайлу КУЛИНЯКУ провести зустріч з колективом і вирішити спірні питання.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України вирішив передати комплекс історичних споруд "Софія Київська", який є частиною Національного історико-архітектурного заповідника "Києво-Печерська лавра", у сферу управління Міністерства культури.

Міністерству фінансів доручено передати Мінкультури відповідні бюджетні призначення на утримання і розвиток "Софії Київської".

До цього один з найвидатніших пам`ятників епохи Київської Русі, який включено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, перебував у сфері управління Міністерства регіональної політики, будівництва і житлово-комунального господарства.

***

В Україні зростає потреба в сертифікації органічної продукції – експерти

В Україні зростає потреба в сертифікації органічної продукції.

Таку думку фахівців асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) повідомили УНІАН у прес-службі асоціації.

Зазначається, що в світі спостерігається тенденція до збільшення попиту на якісні й безпечні продукти харчування, відповідно, особливої популярності набувають так звані органічні продукти.

За оцінками Міжнародної федерації органічного землеробства, світовий ринок споживання органічних продуктів становить близько 51 млрд. дол. і має стійкий тренд до подальшого зростання. Ці процеси також відзначаються і в Україні, де все більше як невеликих, так і великих сільськогосподарських виробників виявляють зацікавленість до вирощування саме органічної продукції.

Як демонструє ряд досліджень УКАБ, упродовж останнього десятиліття в Україні значні площі земель сільськогосподарського призначення використовувалися без істотного внесення агрохімікатів. За словами експерта УКАБ Олександра ВЕРЖИХОВСЬКОГО, це робить можливим швидко і без значних витрат провести їх сертифікацію і переведення на виробництво органічної сільськогосподарської продукції за умови наявності попиту на таку продукцію і відповідного ринку збуту, що, у свою чергу, дасть можливість вийти на новий рівень прибутковості як великим, так і невеликим сільгоспвиробникам.

«Для приватних селянських господарств існує можливість застосування так званої системи групової сертифікації, яка дає можливість зменшити витрати на сертифікацію одиниці площі сільгоспугідь”, – відзначив О.ВЕРЖИХОВСЬКИЙ.

За словами експерта, виробники органічної продукції в Україні стикаються з багатьма складнощами, що пов`язане в першу чергу з відсутністю законодавчої бази, яка б регулювала цю галузь (станом на лютий 2011 року Закон України «Про органічне виробництво» пройшов тільки перше читання). Крім того, у зв`язку з відсутністю відповідної системи сертифікації частина виробників вимушена засвідчувати відповідність своєї продукції в зарубіжних органах сертифікації і реалізовувати її на зовнішніх ринках.

Решта ж виробників (переважна більшість), не володіючи достатнім фінансовим ресурсом для сертифікації за кордоном, реалізують вироблену продукцію в Україні як звичайну, неорганічну. Через те, що за відсутності відповідної сертифікації на продукт не може бути нанесено маркування «Органічний продукт», сільгоспвиробники зазнають значних матеріальних збитків, а кінцеві споживачі не мають можливості вибрати органічні продукти серед різноманіття марок і брендів на ринку.

В УКАБ сподіваються, що вдосконалення законодавства одночасно з підвищенням попиту дозволить багатьом аграріям розширити ринки збуту не лише за кордоном, але й серед українських споживачів.

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Транспорт/Зв`язок

У найближчі два тижні у Відні обговорять будівництво широкої колії

У найближчі два тижні у Відні планується обговорити будівництво широкої колії 1520 мм до Відня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив після зустрічі у Міністерстві інфраструктури України за участю першого віце-прем`єр-міністра, міністра транспорту, будівництва і регіонального розвитку Словацької Республіки Яна ФІГЕЛЯ генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

«У нас завершилися дослідження перед розробкою ТЕО, ми одержали звіт, і у Відні буде зустріч учасників проекту, на якій обговорюватиметься план подальших дій щодо його запровадження, щодо проведення передпроектних досліджень», - сказав М.КОСТЮК.

За його словами, сьогодні під час зустрічі з представником транспортного міністерства Словаччини ще раз було підтверджено, що проект широкої колії до Відня - «це продукт домовленості чотирьох залізничних адміністрацій».

«Ми можемо сказати, що за відповідної роботи, за збільшення обсягів, за формування тарифної політики, яка вже сьогодні впливає на майбутній проект, стан сьогоднішньої інфраструктури країн - учасниць проекту говорить про те, що є серйозні підстави думати, що проект буде ефективним», - відзначив гендиректор «Укрзалізниці».

За його словами, незважаючи на те, що проект є перспективним, працювати над ним потрібно вже сьогодні. «Ми із задоволенням розпочинаємо реалізації проекту організації локальних маршрутів пасажирського руху. Також проводимо модернізацію існуючої ширококолійної інфраструктури для запровадження інтермодальних перевезень. Я переконаний, що всі ці кроки зі збільшення реальних обсягів перевезень вже сьогодні, закладуть основу для розвитку нашого проекту, який оцінений вже у 6 млрд. євро, навколо нього ведуться дискусії, і ми готуємо зустріч керівництва наших галузей з метою його детальнішого обговорення», - повідомив М.КОСТЮК.

За його словами, зі словацькою стороною було обговорене питання щодо механізму формування наскрізної тарифної ставки під час організації залізничних перевезень. «В першу чергу ми говоримо про гармонізацію тарифів на перевезення. Сьогодні ми говоримо, що вартість перевезень українською залізницею в 2,5 рази нижча, ніж вартість перевезень на території наших сусідів. Тому ми маємо у цьому плані організуватися», - відзначив гендиректор.

На думку М.КОСТЮКА, фінансувати такий проект, як будівництво широкої колії, має великий бізнес. «І ми сьогодні робимо все, щоб бізнес зацікавився», - сказав він. За його словами, це можливо, як з боку міжнародних, так і українських великих фінансово-промислових груп.

Як повідомляв УНІАН, компанія Roland Berger у грудні 2010 р. завершила обґрунтування інвестицій проекту будівництва залізниці шириною 1520 мм на території Словаччини і Австрії до Відня, згідно з яким вартість нової залізниці, яка має пройти по території Словаччини поряд з існуючою "європейською" колією, оцінюється у 6,3 млрд. євро. Додатково потрібно 240 млн. євро для організації вантажних терміналів і 130 млн. євро - для закупівлі рухомого складу. Згідно з висновками дослідження, такі капітальні витрати порівняні з іншими європейськими інфраструктурними проектами.

Глава РЖД прогнозував, що проектування широкої колії стандарту 1520 мм від Кошице (Східна Словаччина) до Відня (Австрія) може розпочатися в 4-му кварталі 2011 року.

Довідка УНІАН. Залізничні адміністрації РФ, України, Словаччини і Австрії у травні 2009 р. підписали меморандум про створення СП Breitspu Planungsgesellschaft mbH з метою обґрунтування інвестицій до проекту добудови широкої колії від Кошице до Відня. Продовження широкої колії до Європи до 2050 року дозволить залучити 16 млн. тонн вантажів щороку, у разі "оптимістичного сценарію" вантажопотік може становити 24 млн. тонн на рік.

На більшості залізниць Європи використовується колія шириною 1435 мм, а в Росії, країнах СНД, Балтії і Фінляндії – колія 1520 мм. Новий маршрут дозволить скоротити час доставки вантажів з Азії до Європи і назад до 15 днів (сьогодні з використанням альтернативного морського маршруту цей термін становить 30 днів).

Планується, що будівництво нової лінії триватиме в 2013-2015 рр. З 2016 року розпочнеться виконання комерційних перевезень.

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Lufthansa з 15 лютого переходить у новий термінал «F» аеропорту «Бориспіль»

З 15 лютого 2011 року авіакомпанія Lufthansa переходить в новий термінал «F» аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляє УНІАН прес-служба аеропорту, надалі пасажири авіакомпанії Lufthansa обслуговуватимуться лише через термінал «F».

У «Борисполі» нагадують, що з 1 березня 2011 року до терміналу "F" аеропорту переходить також авіакомпанія «Роза Вітрів».

За даними аеропорту, на сьогодні з нового терміналу здійснюються рейси більш як 30 національних та іноземних перевізників. Пасажиропотік за тиждень в терміналі «F» становить від 30 до 40 тис. пасажирів.

Нагадаємо, термінал "F" було введено в дію восени 2010 р.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є головними повітряними воротами України і обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт розташований на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії до Європи, Америки і у зворотному напрямі, і є єдиним аеропортом України, з якого здійснюються трансконтинентальні рейси. На сьогодні з аеропорту «Бориспіль» здійснюють регулярні пасажирські рейси більш як 50 авіакомпаній на 100 міжнародних і внутрішньоукраїнських маршрутах.

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Фондовий ринок

EPIC погодився купити «Укртелеком» за запропонованою ціною - ЗМІ

Австрійський концерн EPIC, дочірнє підприємство якого ТОВ «ЕСУ» є єдиним учасником конкурсу з продажу 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком», погодився із запропонованою Фондом державного майна України ціною за це підприємство в 1,33 млрд. дол. (10 млрд. 575 млн. грн. – УНІАН).

Про це повідомляє міжнародне ділове видання Financial Times.

За словами партнера концерну Петера ГОЛДШАЙДЕРА, що управляє, EPIC приймає пропозицію української сторони і сподівається завершити угоду з придбання «Укртелекому» в березні ц.р. після переговорів з банками про фінансування покупки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна минулого тижня завершив проведення рецензії звіту про оцінювання 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком», наданого ТОВ «Консалтингова фірма «Острів», і затвердив його.

За результатами цього оцінювання вартість 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком» становить 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ «Укртелеком» на 75 млн. грн.

Згідно з вимогами законодавства, ФДМУ звернувся до ВАТ «ЕСУ» як єдиного учасника в конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» з пропозицією придбати цей пакет саме за таку ціну.

Раніше голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО заявляв, що ФДМУ планує одержати від продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» 11-12 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 13 жовтня 2010 р. оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна пакета держакцій "Укртелекому" становила 10 млрд. 500 млн. грн.

ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.

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"Кернел" увійшов у двадцятку найбільших емітентів Варшавської фондової біржі

Український агрохолдинг Кернел Холдинг С.А. (Kernel Holding S.A.) увійшов у двадцятку найбільших емітентів Варшавської біржі.

Як повідомили УНІАН у Kernel Holding S.A., Варшавська фондова біржа прийняла рішення включити компанію в польський фондовий індекс WIG 20. Цей індекс представляє 20 компаній з найбільшою ринковою капіталізацією і найбільш ліквідними акціями, що котируються на Варшавській фондовій біржі.

Голова ради директорів Кернел Холдинг С.А. Андрей ВЕРЕВСЬКИЙ заявив: "Включення Кернел в індекс WIG 20 є для нас дуже важливим етапом, що демонструє значне зростання компанії за останні 3 роки. Сьогодні ми одержали привілей бути першою українською компанією, що ввійшла до престижного фондового індексу WIG 20. Дана подія приверне увагу світової інвестиційної спільноти до Кернел і України, дасть нові можливості заявити про якість нашої компанії та інвестиційні можливості українського агропромислового сектору".

Компанія Kernel Holding S.A. офіційно буде включена в рейтинг WIG 20 після торгів у п`ятницю, 18 березня 2011 р. Індекс компанії в рейтингу WIG 20 - 2,08%.

На момент IPO на Варшавській фондовій біржі в листопаді 2007 ринкова капіталізація Кернел становила 600 млн. доларів США, на сьогодні - 2 млрд. доларів.

Кернел - найбільша в Україні агропромислова компанія. Лідер ринку з виробництва й експорту соняшникової олії, провідний експортер зернових культур, один з найбільших операторів з перевалки зерна й соняшникової олії в порту, володіє найбільшою мережею зернових елеваторів.

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Завтра в Україні очікується подальше зниження температури повітря

Завтра, 15 лютого, в Україні очікується подальше зниження температури повітря.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 17-22° морозу, місцями, крім південної частини, 24-26°, вдень 9-14° морозу. В Криму, на Закарпатті та півдні Одещини вночі 10-15°, вдень 2-7° морозу, на Південному узбережжі Криму вночі 10-12°, вдень 1-3° морозу.

Без опадів. На дорогах, крім більшості районів південної частини, ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.

У Київській області утримається холодна без опадів погода з температурою вночі 17-22° морозу, місцями 25°, вдень 9-14° морозу. У Києві температура вночі 18-20°, вдень 10-12° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.

УНІАН