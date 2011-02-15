Курс НБУ на 15.02.11

Офіційний курс НБУ на 15.02.11100 USD США – 794.3500 (на 14 лютого – 794.3500)100 EUR – 1067.6064 (на 14 лютого – 1074.2789)10 RUR – 2.7150 (на 14 лютого – 2.7092)Облікові курси банківських металів на 15.02.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото–107773.44(на 14 лютого–107952.17)961XAG10Срібло–2395.76(на 14 лютого–2383.05)962XPT10Платина–144889.44(на 14 лютого–145366.05)964XPD10Паладій–65454.44(на 14 лютого–65136.70)

Офіційний курс НБУ на 15.02.11 100 USD США – 794.3500 (на 14 лютого – 794.3500) 100 EUR – 1067.6064 (на 14 лютого – 1074.2789) 10 RUR – 2.7150 (на 14 лютого – 2.7092) Облікові курси банківських металів на 15.02.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 107773.44 (на 14 лютого – 107952.17) 961 XAG 10 Срібло – 2395.76 (на 14 лютого – 2383.05) 962 XPT 10 Платина – 144889.44 (на 14 лютого – 145366.05) 964 XPD 10 Паладій – 65454.44 (на 14 лютого – 65136.70)

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