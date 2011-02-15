Анонс на 15 лютого

* Президент України Віктор Янукович з робочою поїздкою побуває в Харківській області. Президент планує, зокрема, відвідати ВАТ «Хартрон», де ознайомиться з виробництвом одного з провідних вітчизняних підприємств ракетно-космічної галузі. Голова держави також проведе нараду з адміністративно-господарським активом області і поспілкується з журналістами.

* Міністерство екології України проведе конференцію з обговорення Національного плану дій щодо охорони навколишнього природного середовища (Будуть підведені підсумки громадського обговорення НПД і представлені результати регіональних конференції, в яких взяли участь більш ніж 100 неурядових організації екологічного напряму.

* Круглий стіл на тему: ”Система електронного документообігу (СЕД) в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку”. Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Питання: Сучасний стан функціонування СЕД в Україні; СЕД як чинник інтенсифікації національного розвитку; захист інформації в СЕД та інші.

* Прес-конференція на тему: «Пенсійна реформа: що і чому варто змінити?». Учасники: перший заступник міністра праці і соціальної політики України в 2005-2010 роках Павло Розенко; провідний науковий співробітник відділу фінансів реального сектора Інституту економіки і прогнозування НАНУ Анатолій Федоренко.

* В УНІАН відбудеться презентація першого в Україні незалежного, некомерційного інтернет-ресурсу для школярів. Мова піде про переваги даного проекту в порівнянні з подібними, що вже існують, про досягнення, плани і перспективи розвитку сайту. Інтернет-ресурс представить Марина Поліщук, керівник проекту «Shkola.ua»; презентацію проведе редактор сайту «Shkola.ua» Наталія Переверзєва. Запрошені: Сергій Ківалов, президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук, народний депутат України; Людмила Русаліна, президент холдингу "Петрус"; Ірина Бережна, народний депутат України; Олексій Овсянніков, науковий експерт; Наталія Заболотна, гендиректор галереї "Мистецький Арсенал", Світлана Тимошенко, завуч Русанівського ліцею.

* Відбудеться пленарне засідання Національної трибічної соціально-економічної ради при Президентові України. Питання: «Про проведення пенсійної реформи в Україні». З доповіддю про шляхи і наміри Уряду України щодо реформування пенсійної системи виступить віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.

* Прес-конференція на тему: «Світова продовольча інфляція. Наслідки для України». У програмі прес-конференції: аналіз ситуації на світових сировинних ринках; прогноз вартості зерна, цукру, нафти; аналіз динаміки золота. У роботі візьме участь Володимир Олексюк, експерт аналітичного департаменту X-Trade Brokers Ukraine.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Руйнівні наслідки аукціонів з продажу необробленої деревини для деревообробної та меблевої галузі України». Учасники: президент асоціації «Меблідеревпром» Сергій Сагаль; член асоціації «Меблідеревпром», ген.директор ТОВ «ОдекУкраїна» Мирон Чернецький, член асоціації «Меблідеревпром», ген.директор ТОВ «КРОНОСПАН УА» Наталія Покінська; президент «Української Асоціації Меблевиків» Дмитро Дячук; член «Української Асоціації Меблевиків», ген.директор ТОВ «Класум» Василь Прусак

* Прес-конференція на тему: "Програма будівництва доступного житла – двигун будівельної галузі України" за участю президента холдингової компанії "Київміськбуд", Михайла Голіци.

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