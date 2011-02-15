ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 лютого

Економічні матеріали Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «Як "заробляють" на харчуванні чорнобильських дітей», в якому пише, - компанія «Білоцерківський військторг», що стала скандально відомою після випадків масових отруєнь солдатів, виявляється, економила на приготуванні їжі не тільки для військовослужбовців, але й для школярів в регіонах, що постраждали від Чорнобильської аварії...

http://delo.ua/ukraine/kak-zarabatyvajut-na-pitanii-152166/

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Також «Діло» публікує матеріал «Банкіри: У 2011 році ставки за депозитами і кредитами знизяться», в якому пише – за прогнозами учасників ринку, депозитні та кредитні ставки цього року знизяться на 1-2 процентних пункти...

http://delo.ua/finance/bankiry-v-2011-godu-stavki-po-152171/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Одеса-Броди дотримується аверсного режиму» пише – Одеса–Броди запрацював в аверсному режимі. "Укртранснафта" вчора оголосила про відновлення постачань по нафтопроводу, що простоював з весни минулого року. Поки його потужності вдалося завантажити менш ніж на третину, але завдяки високій ціні нафти у світі в "Укртранснафти" є можливість налагодити постачання каспійської сировини до країн Східної Європи…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1585951

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Дмитро Фірташ заглиблюється в «Надра» пише – відразу після продовження роботи тимчасової адміністрації в банку "Надра" установа ухвалила рішення збільшити статутний капітал в 10 разів, до 3,89 млрд. грн. Експерти вважають, що всю емісію акцій одержить підприємець Дмитро Фірташ в обмін на зовнішні борги банку, тоді як уряд повинен буде забезпечити "Надра" додатковим капіталом у 3,5 млрд. грн. Банкіри вважають прийнятними для держави надання допомоги проблемній установі, навіть якщо уряд нею не володітиме…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1585929

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«Экономические известия» в публікації «Банкіри просять захисту» пишуть - «Якщо закон всім не подобається - це хороший закон», - пожартував голова правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимир Лавренчук, коментуючи законопроект про захист прав кредитора і позичальника. За словами одного із співавторів законопроекту народного депутата Юрія Воропаєва, документ врегулює три великі блоки питань, що заважають спокійно спати як банкірам, так і позичальникам…

http://finance.eizvestia.com/full/bankiry-prosyat-zashhity

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«Экономические известия» в публікації «Торговці взялися за податки» пишуть - фондові торговці спільно з регулятором обговорюють упущення Податкового кодексу у важливих для ринку питаннях. Головними каменями спотикання визначено оподаткування операцій репо, формування витрат при первинному розміщенні цінних паперів і реєстрацію рахунків хранителя…

http://markets.eizvestia.com/full/torgovcy-vzyalis-za-nalogi

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Також «Экономические известия» в публікації «Низьких тарифів не буде» пишуть - «Укрзалiзниця» почала розробку нової збірки залізничних тарифів, яким передбачається внесення принципових коректив до системи тарифоутворення. Основними напрямами реформ стануть ліквідація нерентабельних ставок і збільшення в тарифі інвестиційної складової…

http://finance.eizvestia.com/full/nizkih-tarifov-ne-budet

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«Газета по-київськи» в публікації «Україна може відстояти пенсійний вік і ціни на газ?» пише - місія МВФ затримається в Україні як мінімум до сьогодні (переговори з нашим Кабміном тривали з 1 лютого і повинні були закінчитися ще в минулої п`ятниці)…

http://mycityua.com/articles/country/2011/02/15/010752.html

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Також «Газета по-київськи» в публікації «Гречка зникла зі столичних магазинів» пише - після обмеження урядом відпускної ціни на гречку крупа зникла зі столичних магазинів. Торгові мережі відмовляються продавати собі в збиток…

http://mycityua.com/articles/city/2011/02/14/215122.html

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«Сьогодні» в публікації «Зварич буде завгоспом у в`язниці, а Луценко відсидить і повернеться» пише – відомі екстрасенси України передбачили, що чекає VIP-в`язнів в майбутньому…

http://www.segodnya.ua/news/14222826.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації чи «Стане гречка панацеєю від продуктової лихоманки?» пише - ціна на гречку "накручувалася" зі швидкістю лічильника у таксі, підскочивши за місяць майже удвічі - до 25 грн. за кг. Кабмін лише в лютому спробував вплинути на ситуацію. Маємо стабілізацію на рівні тих же 25 грн. за кг і відсутність крупи в роздробі. Чи перетвориться держава із споглядальника в аграрного політика?..

http://economics.unian.net/rus/detail/77873

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Однорукий прокурор» пише – в Росії вибухнув гучний скандал. ФСБ звинуватила підмосковних прокурорів і міліціонерів у покриванні нелегального грального бізнесу…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/254970/odnorukij_prokuror

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Також «Ведомости» в публікації «Захист Данілкіна» пишуть – вирок у другій справі Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва писали в Мосміськсуді, голова Хамовнічеського суду Віктор Данілкін просто зачитав текст…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255000/zaschita_danilkina

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Видання «Известия» в публікації «Трудова дистанція» пише – в Росії буде законодавчо закріплена можливість дистанційної роботи. Дмитро Медведєв заявив, що "давним-давно пора це зробити, це правильно, тому що багато людей хотіли б так працювати"…

http://www.izvestia.ru/economic/article3151679/

(УНІАН)