Литвин: «Східне партнерство» вже потребує реанімації

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що під час головування у 2012 році Польщі у Європейському Союзі ініціатива ЄС «Східне партнерство» матиме практичну реалізацію.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час засідання Міжпарламентської асамблеї України та Республіки Польща.

«На моє глибоке переконання, становлення «Східного партнерства» явно затягнулося. Складається враження, що поміняли політику сусідства на «Східне партнерство» для того, щоб виробити певну форму відстійника для держав, які географічно, ментально належать до Європи, насамперед, я маю на увазі Україну», - сказав голова ВР.

За його словами, Україна погодилася брати участь у «Східному партнерстві», розглядаючи його як додану вартість до своїх двосторонніх контактів з Європейським Союзом.

Водночас, за словами В.ЛИТВИНА, «Східне партнерство» вже потребує реанімації, навіть не розпочавши роботу. «Ми сподіваємося і розраховуємо, що у процесі польського головування у Європейському Союзі цей проект почне працювати», - сказав спікер.

Голова ВР запевнив, що український парламент зацікавлений, аби якнайшвидше запрацювала парламентська складова «Східного партнерства».