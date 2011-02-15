В уряді знову кадрові зміни

Кабінет міністрів провів низку кадрових змін в уряді.

Згідно з розпорядженнями №№101-104 від 14 лютого, які розміщено на сайті уряду, Віктора СТІПАХНА призначено генеральним директором Державного концерну “Укрветсанзавод”, Надію МОВЧАН звільнено з посади першого заступника директора Державного департаменту надлишкового майна та земель у зв’язку з переходом на іншу роботу, Володимира ФІЛОНЕНКА з посади першого заступника директора Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю – заступника Головного державного інспектора праці України за власним бажанням.

Також звільнено Валерія КОЗЛОВСЬКОГО з посади заступника генерального директора Українського національного інформаційного агентства у зв’язку з досягненням граничного віку перебування на державній службі та виходом на пенсію 23 лютого 2011 року.

Розпорядженням №104 змінено причину звільненні Віктора РЖОТКЕВИЧА з посади президента Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною "Укрекоресурси". Відтепер він значиться звільненим “за власним бажанням”, а не за “одноразове грубе порушення трудових обов`язків”, як раніше визначалося в розпорядженні № 75 від 2 лютого.