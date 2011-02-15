Міністр оборони: жодних перебоїв з харчування у військових частинах немає
12:09, 15 лютого 2011Різне
0
Ніяких перебоїв з харчування у військових частинах немає.
Про це заявив в інтерв’ю журналістам міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ.
Він зазначив, що «наші солдати і не голодні, і не холодні, і одягнені, і взуті». М.ЄЖЕЛЬ наголосив, що військовослужбовці «захищені на 100%».
При цьому М.ЄЖЕЛЬ зазначив, що «ті перебої, які були (йдеться про харчування – УНІАН) це буря в склянці і не що інше».
Він додав, що «якби ми делікатніше висвітлювали це питання, то ніяких би проблем не виникло».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter