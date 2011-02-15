Міністр оборони: жодних перебоїв з харчування у військових частинах немає

Ніяких перебоїв з харчування у військових частинах немає.

Про це заявив в інтерв’ю журналістам міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ.

Він зазначив, що «наші солдати і не голодні, і не холодні, і одягнені, і взуті». М.ЄЖЕЛЬ наголосив, що військовослужбовці «захищені на 100%».

При цьому М.ЄЖЕЛЬ зазначив, що «ті перебої, які були (йдеться про харчування – УНІАН) це буря в склянці і не що інше».

Він додав, що «якби ми делікатніше висвітлювали це питання, то ніяких би проблем не виникло».