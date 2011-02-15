Азаров: Тимошенко повинна дякувати новій владі за піар

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ вважає, що колишній голова уряду Юлія ТИМОШЕНКО має бути вдячна новій владі за піар.

Про це, як повідомляє ІноЗМІ, він заявив в інтерв`ю словацькому виданню SME перед візитом до Братислави.

М.АЗАРОВ зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО з`являється по телебаченню набагато частіше, ніж голова уряду.

«Це легко перевірити - ми складаємо рейтинги. ТИМОШЕНКО з`являється на екрані приблизно в п`ять разів частіше, ніж я. Це факт. Я міг би звинуватити наших журналістів у тому, що у них цензура стосовно прем`єра», - заявив М.АЗАРОВ.

Він також вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО намагається захищати себе не фактами на спростування звинувачень, а займається демагогією.

«На свій захист вона говорить дуже багато. Але нічого конкретного. Ми ще й забезпечили їй PR, за який їй слід було б нам дякувати. Але чому вона не знає, як пояснити, чому м`ясо не прийшло у в`язниці, куди подівся цукор, де гроші на екологію? Вона ухиляється від відповідей на ці запитання. У ТИМОШЕНКО є всі можливості захищати себе, але не шляхом демагогії та апеляції до Європарламенту», - заявив М.АЗАРОВ.