Президент звільнив Мунтіяна з посади заступника міністра економіки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Валерія МУНТІЯНА з посади заступника міністра економіки України.

Відповідний указ глави держави №217 від 14 лютого ц.р. розміщено на сайті Президента.

У Мінекономіки В.МУНТІЯН займався питаннями, переважно пов`язаними з економічним співробітництвом із країнами СНД.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2010 року Президент України В.ЯНУКОВИЧ своїм указом реорганізував Міністерство економіки в Міністерство економічного розвитку та торгівлі.

29 грудня 2010 року Президент призначив Вадима КОПИЛОВА першим заступником міністра економічного розвитку та торгівлі, Володимира БАНДУРОВА і Анатолія МАКСЮТУ – заступниками.

Довідка УНІАН. В.МУНТІЯН був призначений заступником міністра економіки в уряді Миколи АЗАРОВА в березні 2010 року. До цього, в 2007-2009 роках, він працював заступником міністра економіки в урядах Віктора ЯНУКОВИЧА і Юлії ТИМОШЕНКО.