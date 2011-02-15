Янукович звільнив голову Бродського

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Михайла БРОДСЬКОГО з посади голови Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва.

Відповідний указ глави держави №215/2011 від 14 лютого ц.р. розміщений на сайті Президента.

Крім того, наказом Президента №216/2011 від 14 лютого ц.р. звільнено заступника голови Держкомпідприємництва Миколу ПРИСТУПУ.

Нагадаємо, М.БРОДСЬКИЙ була призначений на посаду голови Держкомпідприємництва в березні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ оптимізував систему центральних органів виконавчої влади, зокрема, указом від 9 грудня 2010 року був ліквідований Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва.

Довідка УНІАН. Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва був створений 29 липня 1997 року указом Президента України.