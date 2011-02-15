Головне на 15 лютого

Енергетика

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України планує поточного року залучити в розвиток державних вугледобувних підприємства 5,5 млрд. грн.

Про це в інтерв`ю газеті «Урядовий кур`єр» заявив перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор ПОПОВИЧ.

За його словами, відповідний обсяг інвестицій закладено в інвестиційні плани розвитку держшахт на поточний рік, які вже затверджено на рівні міністерства. Зокрема, уточнив І.ПОПОВИЧ, 2 млрд. грн. планується залучити за механізмом фінансового лізингу, 1,6 млрд. грн. – банківські кредити, 1,1 млрд. грн. – власні кошти держшахт, а також 0,8 млрд. грн. – із інших інвестиційних джерел.

І.ПОПОВИЧ зазначив, що залучення вказаного обсягу інвестицій дозволить наростити видобуток вугілля в держсекторі в 2011 році на 1 млн. тонн.

Заступник міністра повідомив також, що наразі сумарна кредиторська заборгованість державного вугільного сектора перевищила 11 млрд. грн.

Борги підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (із 1 жовтня 2010 р.), становлять 4,94 млрд. грн. (станом на 14 лютого 2011 р., без АЕК «Київенерго»).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що, за даними оперативного моніторингу, рівень оплати теплоенергетикою вартості спожитого з 1 жовтня 2010 р. природного газу становить лише 43%.

Найбільшу заборгованість за газ накопичили перед компанією підприємства ТКЕ 13 регіонів. Зокрема, Донецької (787 млн. грн.), Дніпропетровської (694 млн. грн.), Харківської (623 млн. грн.), Луганської (273 млн. грн.), Запорізької (269 млн. грн.), Одеської (239 млн. грн.), Львівської (201 млн. грн.), Київської (198 млн. грн.), Полтавської (157 млн. грн.), Житомирської (114 млн. грн.), Чернігівської (113 млн. грн.), Сумської (111 млн. грн.) областей, а також АР Крим (187 млн. грн.).

Заборгованість за 2010-2011 рр. столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» становить 1,44 млрд. грн. (рівень оплати в 2011 р. – тільки 2%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ спостерігається також у підприємств Закарпатської (25%), Луганської (35%), Донецької (36%), Кіровоградської (37%), Житомирської (38%), Волинської, Дніпропетровської (по 39%), Івано-Франківської (40%), Харківської областей, м. Севастополь (по 41%) і АР Крим (31%).

ДК «Газ України» звертає увагу керівництва місцевих органів влади на те, що сплачені громадянами кошти за спожиту теплову енергію своєчасно в компанію не надходять.

ДК «Газ України» вимагає від керівників підприємств ТКЕ-боржників забезпечити повні розрахунки за спожитий природний газ.

З метою зміцнення дисципліни газоспоживання й розрахунків за природний газ підприємств ТКЕ, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ініціює перед Кабінетом міністрів України питання щодо притягання до відповідальності керівників підприємств ТКЕ-боржників.

Україна в 2010 році збільшила імпорт природного газу на 17,7%, порівняно з 2009 роком, до 9 млрд. 392,940 млн. дол.

Про це повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в 2010 році в загальному обсязі імпорту становив 15,5%.

Експорт природного газу в 2010 році збільшився на 11,0%, порівняно з 2009 роком, до 2 млн. 23,1 тис. дол.

Водночас, зазначили в Держкомстаті, в 2010 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 39,5%, порівняно з 2009 роком, до 4 млрд. 171,265 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в 2010 році становив 6,9%.

Керівник місії Міжнародного валютного фонду по Україні Танос АРВАНІТІС заявляє, що впроваджувана за підтримки угоди «Стенд-бай» економічна програма української влади загалом рухається в правильному напрямку.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН прес-релізі, Місія Міжнародного валютного фонду відвідала Київ у період з 1 по 14 лютого для проведення дискусій у контексті консультацій відповідно до Статті IV у 2011 році та другого перегляду програми в рамках угоди «Стенд-бай».

На завершення візиту Т.АРВАНІТІС оприлюднив заяву, у якій зазначено, що «показники розвитку економіки України у 2010 році були кращими за очікувані, при цьому економічне зростання перевищило 4 відсотки ВВП за рахунок збільшення обсягів експорту та відновлення інвестування та приватного споживання. Впроваджувана за підтримки угоди «Стенд-бай» економічна програма влади загалом рухається в правильному напрямку, та нами досягнуто домовленостей стосовно більшості стратегічних питань, що забезпечуватимуть виконання завдань програми на 2011 рік».

«Вживаються заходи з підтримки середньострокової податково-бюджетної консолідації. Як очікується, у березні набуде чинності закон про пенсійну реформу, а впровадження адміністративної реформи триває. Задля пом’якшення впливу на домогосподарства було погоджено графік більш поступового підвищення тарифів на газ, і наразі ведеться робота над визначенням компенсаційних бюджетних заходів з метою покриття загального (сектор загальнодержавного управління та НАК «Нафтогаз») дефіциту у розмірі 3,5% ВВП у 2011 році. Обговорення цих заходів продовжуватиметься протягом наступних декількох тижнів з метою представлення результатів перегляду програми Раді директорів МВФ», - зауважив Т.АРВАНІТІС.

«Засади грошово-кредитної політики залишаються адекватними, а інфляція впевнено зменшилася до рівня у 8,2%, наближаючись до цільових показників НБУ. Наші обговорення в цій сфері зосередилися на заходах, спрямованих на посилення операцій у рамках грошово-кредитної політики, розвиток ринку національної валюти, покращення засад для здійснення операцій з іноземною валютою та подальше зміцнення фінансового сектора.

Представники влади ще раз підтвердили, що ставлять собі за мету досягти міцного економічного зростання у середньотерміновий період. З метою заохочення економічної активності та покращення життєвого рівня потрібно підтримувати нинішній темп впровадження економічних реформ поряд із зусиллями, спрямованими на оптимізацію нормативно-правової бази та покращення все ще складних умов ведення бізнесу», - наголосив керівник місії МВФ по Україні.

Фінанси

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в 2010 році становило 9 млрд. 309,4 млн. дол., що на 62% більше, ніж у 2009 році (5 млрд. 737,4 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за 2010 рік експорт товарів становив 51 млрд. 430,5 млн. дол. (на 29,6% більше показника 2009 року), імпорт – 60 млрд. 739,9 млн. дол. (на 33,7% більше). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,85 (у 2009 р. – 0,87).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 217 країн світу.

У повідомленні зазначається, що на формування негативного сальдо вплинули окремі товарні групи: енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (-15 млрд. 941,3 млн. дол.), наземні транспортні засоби, окрім залізничних, (-2 млрд. 780 млн. дол.) і полімерні матеріали, пластмаси (-2 млрд. 355,1 млн. дол.)

У загальному обсязі експорту товарів, порівняно з 2009 роком, збільшилася частка чорних металів – із 25,8% до 28,4%, енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки – з 5,4% до 7,1%, руди, шлаків і золи – з 3,4% до 5%, залізничних або трамвайних локомотивів, колійного обладнання – з 2% до 4,7%, жирів і масел тваринного й рослинного походження - з 4,5% до 5,1%.

Водночас зменшилася питома вага механічних машин – із 7% до 6,1%, електричних машин – із 5,6% до 4,9%, зернових культур – із 9% до 4,8%, виробів із чорних металів – із 4,9% до 3,9%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка електричних машин – із 5,1% до 5,9%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних, – із 4,3% до 5,5%, чорних металів – із 2,5% до 3,2%. Зменшилася питома вага механічних машин – із 8,7% до 7,5%, фармацевтичної продукції – з 4,7% до 4%, паперу і картону - з 2,6% до 2,4%.

За даними Держкомстату, в грудні 2010 року експорт товарів збільшився, порівняно з груднем 2009 року, на 27,6% і становив 5 млрд. 303,2 млн. дол., імпорт – на 31,6%, до 6 млрд. 646,1 млн. дол. Негативне сальдо в грудні 2010 р. становило 1 млрд. 342,9 млн. дол. проти 894,2 млн. дол. за грудень 2009 року.

Верховна Рада України зобов’язала банки мати статутний капітал на рівні 120 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків" проголосували 230 народних депутатів з 417 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон спрямований на приведення порядку державної реєстрації банків у відповідність до спеціального законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб, удосконалення банківського нагляду та організації зовнішнього аудиту банків, посилення захисту прав кредиторів, забезпечення внутрішнього фінансового моніторингу з метою недопущення використання банків для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, передбачено зібльшення з 75 до 120 млн. грн. суми, яку банк має мати у своєму статутному капіталі. При цьому Верховна Рада дала 5 років на приведення банками статутних капатілв у відповідність до норм законодавства.

Передбачений єдиний для усіх суб´єктів підприємницької діяльності порядок державної реєстрації, згідно з яким державна реєстрація юридичних осіб проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи та передбачає внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Водночас передбачено, що законом можуть бути встановлені вимоги щодо реєстрації установчих документів в органі, визначеному законом.

Передбачено також, що Національний банк здійснюватиме погодження статутів банків і вестиме Державний реєстр банків.

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Відповідна постанова Кабміну від 26 січня 2011 року №97 обнародувана на сайті уряду.

Документом передбачено, що головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Укрєвроінфрапроект (Національне агентство з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і реалізації інфраструктурних проектів), який визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів.

Укрєвроінфрапроект здійснює контроль за замовниками будівництва об`єктів інфраструктури і вживає заходи для повернення авансів, які були надані підрядникам і не використані у визначені законодавством терміни.

В порядку вказується, що будівництво, реконструкція і ремонт автомобільних доріг комунальної власності, мереж і споруд централізованого водопостачання і водовідведення, оновлення парку трамвайних вагонів, тролейбусів і автобусів у містах проведення чемпіонату за рахунок бюджетних коштів здійснюються на умовах співфінансування з місцевими бюджетами.

Не допускається направлення бюджетних коштів на здійснення витрат, які фінансуються за рахунок інших бюджетних програм; оплату посередницьких послуг.

Міністри фінансів країн-членів зони євро підтримали подвоєння кредитної спроможності майбутнього Європейського фонду фінансової допомоги.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив журналістам увечері 14 лютого голова Єврогрупи (до якої входять країни-члени зони євро – УНІАН), прем`єр-міністр Люксембургу Жан-Клод ЮНКЕР.

Він, зокрема, повідомив, що починаючи з 2013 року, Європейський механізм стабільності – постійний механізм фінансової допомоги, матиме ефективну кредитоспроможність у 500 млрд. євро.

При цьому, за словами люксембурзького прем`єра, цієї суми має бути достатньо, щоб заспокоїти ринки.

Деталі збільшення ефективної кредитоспроможності фонду допомоги обговорюватимуться додатково найближчим часом.

Промисловість

В Україні зростання промислового виробництва в січні 2011 року проти січня 2010 року становило 9,7%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, порівняно з груднем 2010 року в січні ц.р. спад промвиробництва становив 14,5%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в січні ц.р. проти січня 2010 року по галузях становило: у видобувній промисловості – 7% (до грудня 2010 р. – спад 4,4%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних – 6,6% (до грудня 2010 р. – спад 3,6%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – 7,5% (до грудня 2010 р. – спад 5,7%).

У обробній промисловості зростання обсягів виробництва в січні ц.р., порівняно з січнем-2010 становило 14,4% (до грудня 2010 р. – спад 19%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано спад на рівні 0,3% (до грудня 2010 р. – спад 26,8%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 21,9% (до грудня 2010 р. – спад 19,5%), зокрема в текстильній промисловості та виробництві одягу, хутра й виробів із нього – 21,8% (до грудня 2010 р. – спад 20%), у виробництві шкіри, виробів із неї – зростання 22,3% (до грудня 2010 р. – спад 17,6%).

У обробці деревини та виробництві виробів із неї, окрім меблів, зростання виробництва в січні ц.р. проти січня-2010 становило 34,5% (до грудня 2010 р. – спад 17,5%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 12,2% (до грудня 2010 р. – спад 19,1%), у виробництві коксу й продуктів нафтопереробки зафіксовано спад на 9% (до грудня 2010 р. – спад 14,1%).

У хімічній та нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 28,5% (до грудня 2010 р. – спад 18,2%), зокрема в хімічному виробництві – 30,3% (до грудня 2010 р. – спад 15,3%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 19,6% (до грудня 2010 р. – спад 30,9%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – 36% (до грудня 2010 р. – спад 22,8%).

У металургії та виробництві готових металевих виробів у січні ц.р., порівняно з січнем 2010 року, зростання виробництва становило 13,3% (до грудня 2010 р. – спад 4,4%); у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 27,8% (до грудня 2010 р. – спад 28,9%), зокрема, у виробництві машин і обладнання – 15,7% (до грудня 2010 р. – спад 22,9%), у виробництві електричного, електронного й оптичного обладнання – 35,5% (до грудня 2010 р. – спад 32,4%), у виробництві транспортного обладнання – 34,6% (до грудня 2010 р. – спад 31,1%). У виробництві й розподілі електроенергії, газу та води зафіксовано спад на рівні 2,9% (до грудня 2010 р. – спад 6,3%).

За оперативними даними, зростання ВВП в IV кварталі 2010 року (у постійних цінах 2007 року) склало 3%, в 2010 році проти 2009 р. - 4,2%.

Про це повідомляє Державний комітет статистики.

За даними Держкомстату, зростання ВВП в IV кварталі 2010 року проти III кварталу 2010 року з урахуванням чинника сезонності склало 1%.

Кадрові рішення

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Михайла БРОДСЬКОГО з посади голови Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва.

Відповідний указ глави держави №215/2011 від 14 лютого ц.р. розміщений на сайті Президента.

Крім того, наказом Президента №216/2011 від 14 лютого ц.р. звільнено заступника голови Держкомпідприємництва Миколу ПРИСТУПУ.

Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Валерія МУНТІЯНА з посади заступника міністра економіки України.

Відповідний указ глави держави №217 від 14 лютого ц.р. розміщено на сайті Президента.

У Мінекономіки В.МУНТІЯН займався питаннями, переважно пов`язаними з економічним співробітництвом із країнами СНД.

(УНІАН)