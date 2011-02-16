Анонс на 16 лютого

* Відбудеться II Міжнародна конференція "Комерційне плодоовочівництво в Україну - 2011". Організатори - Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", Агентство «AgriEvent» НІКА Проджект Партнерс. Співорганізатор: Міжнародна Фінансова Корпорація (IFC). Серед учасників конференції: Агрохолдинг «Мрія», Холдинг «Агроф`южн», ТОВ «Рійк Цваан Україна», ЗАТ «Кримська фруктова компанія», ТОВ «Українська овочева компанія», Україна Аграна Фрут, Корпорація «Сварог Вест Груп», Компанія «Фрутіка», ЗАТ «Ольвіта», Зелень, ЗАТ« Фоззі», ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» та інші.

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням Азарова Миколи Прем`єр-міністра.

* «Інвестиційний Капітал Україна» (СІС), прес-ланч. У прес-ланчі візьмуть участь: голова ради директорів групи компаній «Інвестиційний Капітал Україна» (СІС) Валерія Гонтарєва, директор напрямку «Енергетика та інфраструктура» Володимир Литвин. Під час зустрічі ми хочемо обговорити наступні теми: «Відродження ринку корпоративних облігацій у 2011 році. Нові угоди», «Інвестиції в проекти енергетики та інфраструктури Україна».

* Прес-конференція на тему: "Українська нерухомість 2011: Глобальні прогнози розвитку". Учасники: Віталій Бойко, директор UTG; Дмитро Пікалов, експерт ринку житла; Євгенія Локтіонова, керівник департаменту оренди та управління комерційною нерухомістю; Метью Боссе, представник французького інвестиційного фонду.

* Відбудеться брифінг голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Н. Королевської. Засідання парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Питання: Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення дозвільних процедур; Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про гармонізацію законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності) та ін.

* Прес-конференція на тему: «Підсумки участі українських видавців у 18 Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку». Учасники: голова Держкомтелерадіо Юрій Плаксюк, начальник управління видавничої справи Держкомтелерадіо Олексій Кононенко та представники видавництв, які взяли участь у 18 Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку, головний редактор видавництва "Балтія-Друк" Вирігінюс Строля і головний редактор видавництва "Ярославів Вал" Лілія Максименко .

* Розпочнуться парламентські слухання на тему: "Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення".

* Брифінг, присвячений відкриттю відділення УкрСиббанку. УкрСиббанк за результатами «Регулярного дослідження ринку банківських послуг для фізичних осіб за 2010 рік» компанії GfK України зайняв перше місце в рейтингу якості обслуговування серед великих банків. Учасники: Філіп Жоан, відповідальний за розвиток бізнесу BNP Paribas в Україні; Франсуа Бенароя, заст.голови Правління УкрСиббанк BNP Paribas Group, Владлен Дедков, начальник Київського Регіонального Департаменту УкрСиббанк BNP Paribas Group.

* 16-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Презентація Інтернет-проекту "УНІАН-Львівщіна ". Коли Львів і Львівщині будуть готові до Євро-2012? Що може місцеве самоврядування в окремо взятому регіоні? Чи поверне собі Львівська область славу "Українського П`ємонту"? Учасники: головний редактор УНІАН Олександр Харченко, голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Завершиться акредитація на відкрите засідання Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» на тему: «Ринок нафтопродуктів 2011: ризики та можливості». Учасники: Л. Косянчук, президент Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України»; Ф. Ісаєв, ген.директор ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна», В. Козик, ген.директор компанії «Альянс-Холдинг» (мережа Shell); Д. Кулик, ген.директор компанії «Паралель-М ЛТД» (мережі «Паралель», «Гефест», «Донбаснафтопродукт»); І. Назаркевич, акціонер компанії «Н.П.Б» (мережа ГДП), А. Чередняк, директор ТОВ «Азовська нафтова компанія»; І. Майстренко, голова українського представництва компанії «Орлен Летува» (Литва); І. Чернявський, директор столичної мережі «КЛО» та ін.

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