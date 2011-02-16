Курс НБУ на 16.02.11

Офіційний курс НБУ на 16.02.11100 доларів США - 794.3500 (15 лютого - 794.3500)100 євро - 1073.1669 (15 лютого - 1067.6064)10 рублів - 2.7125 (15 лютого - 2.7150)Облікові курси банківських металів на 16.02.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-109004.68 (15 лютого-107773.44)961 XAG 10 Срібло-2440.24 (15 лютого-2395.76)962XPT10Платина-146160.40(15 лютого-144889.44)964XPD10Паладій-66487.10 (15 лютого-65454.44)

Офіційний курс НБУ на 16.02.11 100 доларів США - 794.3500 (15 лютого - 794.3500) 100 євро - 1073.1669 (15 лютого - 1067.6064) 10 рублів - 2.7125 (15 лютого - 2.7150) Облікові курси банківських металів на 16.02.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-109004.68 (15 лютого-107773.44) 961 XAG 10 Срібло-2440.24 (15 лютого-2395.76) 962XPT10Платина-146160.40(15 лютого-144889.44) 964XPD10Паладій-66487.10 (15 лютого-65454.44)

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